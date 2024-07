Ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο απεικονίζονται οι αγωνιώδεις στιγμές της άφιξης του τραυματισμένου Ντόναλντ Τραμπ λίγα λεπτά μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στο νοσοκομείο του Μπάτλερ στην Πενσιλβάνια κυκλοφορεί στα social media.

Το βίντεο τράβηξε άνθρωπος που βρισκόταν μέσα στο νοσοκομείο. Όπως φαίνεται στις εικόνες κατέγραψε την στιγμή της άφιξης της αυτοκινητοπομπής που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ με τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών να τον μεταφέρουν μέσα στο νοσοκομείο προκειμένου να τον εξετάσουν οι γιατροί.

Ο κόσμος είχε ήδη πληροφορηθεί την επίθεση και πίστευαν ότι ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν σοβαρά τραυματισμένος. Ο πολίτης περιγράφει ότι ήταν στην πρώτη σειρά και είδε τον Τραμπ να αιμορραγεί από το κεφάλι του.

WATCH

A patient at the Butler, Pennsylvania hospital captured the tense moment when President Trump arrived. The ER waiting room buzzed with shock and concern as news spread that Donald Trump had been shot. pic.twitter.com/jYcNeB5dbG

