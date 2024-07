Νέο βίντεο που δημιουργήθηκε με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας απεικονίζει την τροχιά της σφαίρας κατά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο σοκαριστικό γράφημα φαίνεται πως αν ο Τραμπ δεν είχε γυρίσει το κεφάλι του την ώρα της ομιλίας του, για λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου, η σφαίρα θα τον είχε πετύχει, πιθανότατα θανάσιμα.

Ο ίδιος ο Τραμπ σε συνέντευξή του πως αυτό που κυριολεκτικά του έσωσε τη ζωή είναι πως είχε γυρίσει το κεφάλι του ελαφρώς προς τα δεξιά για να διαβάσει από το χαρτιά του ένα διάγραμμα για το μεταναστευτικό και έτσι σώθηκε.

Δείτε το βίντεο:

New video shows trajectory of bullet as Trump turned his head. pic.twitter.com/eoetavYicC

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 16, 2024