Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες με το επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκησαν ο Ίβιτσα Ζούμπατς και ο Ντάριο Σάριτς. Οι δύο διεθνείς μπασκετμπολίστες της Κροατίας συμμετείχαν σε καυγά που ξέσπασε σε γνωστό μαγαζί της παραλιακής.

Όλα συνέβησαν μετά το τελευταίο ματς του προολυμπιακού τουρνουά και την ήττα της Κροατίας από την Εθνική. Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία της Κροατίας για το θέμα επισημαίνει ότι οι δύο παίκτες μαζί με την υπόλοιπη ομάδα είχαν βγει αρχικά για φαγητό.

Στη συνέχεια κάποιοι από αυτούς αποφάσισαν να συνεχίσουν για να πιουν ένα ποτό. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι δύο παίκτες δέχτηκαν αρχικά φραστική και μετά σωματική επίθεση από άλλους θαμώνες. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας οι δύο αθλητές βρίσκονταν σε αυτοάμυνα.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn

— michael j. babcock (@mikejbabcock) July 8, 2024