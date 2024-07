Ο τυφώνας Beryl πέρασε με καταστροφική μανία από τη νότια ακτή της Τζαμάικα, ξηλώνοντας στέγες, διαλύοντας σκάφη στα Barbados και καταστρέφοντας το 95% των σπιτιών στον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες.

Στο πέρασμά της η καταιγίδα, που είχε εξελιχθεί νωρίτερα σε τυφώνα κατηγορίας 5 στον Ατλαντικό και στη συνέχεια έπεσε στην κατηγορία 3, έτρεχε με ανέμους που έφταναν τα 225 χλμ./ώρα.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στη Βενεζουέλα, τρεις στη Γρενάδα και ένας στον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες (σύνολο 7).

Στην Τζαμάικα εξαιτίας του Beryl άνοιξαν καταφύγια για τους κατοίκους καθώς εκκενώθηκαν αρκετές παράκτιες κοινότητες. Ακόμα και αυγά θαλάσσιων χελωνών μεταφέρθηκαν από τις παραλίες που απειλούνταν.

Στην Πλάγια ντελ Κάρμεν οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν κλειστές, την ώρα που οι τουρίστες έκαναν τζόκινγκ και ορισμένοι ντόπιοι έβγαλαν βόλτα τα σκυλιά τους κάτω από τον ηλιόλουστο ουρανό.

Στο Tulum το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού περιπολούσε στους δρόμους λέγοντας στους τουρίστες στα ισπανικά και στα αγγλικά να προετοιμαστούν για την άφιξη της καταιγίδας. Τα πάντα ήταν προγραμματισμένο να κλείσουν μέχρι το μεσημέρι αναφέρει η Washington Post.

Δέντρα έπεσαν, το ρεύμα κόπηκε στις νότιες ακτές της Τζαμάικα και στο βόρειο τμήμα της, στέγες ξηλώθηκαν.

Ο πρωθυπουργός της Γρενάδας, Dickon Mitchell, περιέγραψε σκηνές «σχεδόν ολικής καταστροφής» που μοιάζουν με τον Αρμαγεδδώνα, με περίπου το 98% των κτιριακών κατασκευών να έχουν υποστεί ζημιές ή να καταστραφούν και μια σχεδόν πλήρη εξάλειψη του ηλεκτρικού δικτύου και συστήματα επικοινωνιών.

