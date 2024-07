Ο Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε τις προθέσεις του: θα παραμείνει στην εκλογική κούρσα. «Είμαι σε αυτή την κούρσα μέχρι τέλους» είπε απαντώντας στο δημοσίευμα των New York Times, που τον ήθελε να εκμυστηρεύεται σε συνεργάτη του την πρόθεσή του να αποσυρθεί.

«Κανείς δεν με διώχνει. Θα κερδίσουμε, διότι, όταν οι Δημοκρατικοί ενωθούν, πάντα κερδίζουμε. Όπως νικήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2020, θα τον νικήσουμε ξανά το 2024», είπε ο Μπάιντεν.

President Biden on call with staff just now:

“Let me say this as clearly as I possibly can, as simply and straightforward as I can: I am running.»

«No one is pushing me out.”

«I’m not leaving. I’m in this race to the end and we’re going to win.»

— Gabe Gutierrez (@gabegutierrez) July 3, 2024