Εντολές εκκένωσης και προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί κοντά στο Oroville σε τμήμα της κομητείας Butte, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε την Τρίτη γύρω στις 11:45 π.μ. (ώρα Oroville, ΗΠΑ).

Η μάχη με τις πύρινες φλόγες έχει ονομαστεί ως Τόμσον, καθώς ξεκίνησε από το σημείο Cherokee Road και Thompson Flat Cemetery. Μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 21.000 στρέμματα, περίπου 70 μίλια βόρεια του Σακραμέντο.

Προς το παρόν, τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά δεν έχουν γίνει γνωστά και ήδη βρίσκονται υπό διερεύνηση. Κτήρια έχουν καταστραφεί, χωρίς ακόμα να έχει γίνει συνολική αποτίμηση του αριθμού τους.

Οι εκκενώσεις που έχουν γίνει αφορούν περίπου 13.000 άτομα και είναι κοντά στο κέντρο του Oroville. Τα καταφύγια ήταν ανοιχτά στην Εκκλησία του Ναζωραίου, καθώς και ο εκθεσιακός χώρος του Gridley.

Thompson Fire EVACUATION WARNING

7.2.24 4:22 p.m.

Butte County Sheriff’s Office is issuing an EVACUATION WARNING for Zones 531, 726, and 727 in the Cherokee area.

For more information, including a map of the area, visit https://t.co/OM08mbYzVW. pic.twitter.com/Gdl5AUdVXk

