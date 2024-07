Έχουμε συνηθίσει την εικόνα του σκουριασμένου κουφαριού του ακτή του Άη Γιώργη στη Ζάκυνθο. Το Ναυάγιο της Ζακύνθου όπως έχει γίνει πια γνωστό δίνει τη μάχη του με το χρόνο με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) να παραδίδει στην τοπική κοινωνία της το πόρισμά του για τη διάσωση του.

Πριν όμως φτάσει να σκουριάζει στην παραλία από τον Οκτώβριο του 1980 μέχρι και σήμερα, το πλοίο είχε γράψει τη δική του ιστορία στις θάλασσες η οποία είχε μέσα πολλές ηρωϊκές στιγμές.

Η ναυπήγηση στην Σκωτία και τα πρώτα χρόνια

Το «Saint Bedan» όπως ήταν το αρχικό του όνομα ναυπηγήθηκε στην Σκωτία από την εταιρεία Scott and Sons. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ήταν η J. & A. Gardner & Co. Ltd και έπεσε στο νερό την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 1937.

Από την αρχή έκανε εμπορικά δρομολόγια μεταφέροντας ορυκτά και γενικό φορτίο. Τα αρχικά του δρομολόγια ήταν συνήθως στις δυτικές ακτές των βρετανικών νησιών, όμως οι γεωπολιτικές συνθήκες σύντομα το ανάγκασαν να πάρει και εκείνο μέρος στον πόλεμο και μάλιστα δύο φορές.

Η εκκένωση της Δουνκέρκης και η απόβαση στην Νορμανδία

Κάπως έτσι φτάσαμε στα μέσα του 1940 όταν το πλοίο έκανε δρομολόγια στο κανάλι της Μάγχης. Το Ιούνιο του 1940 το «Saint Bedan» συμμετείχε στη δραματική εκκένωση της Δουνκέρκης και βοηθά στη φυγή των στρατευμάτων των Συμμάχων προς την Αγγλία.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα αρχεία το πλοίο θα κάνει 16 δρομολόγια από τις 28 Μαΐου ως τις 18 Ιουνίου. Συγκεκριμένα μετέφερε πρόσφυγες από το λιμάνι του νησιού Τζέρσεϊ, στα λιμάνια του Πόρτσμουθ, του Σαουθάμπτον, του Γεϊμάουθ και του Νιουχέβεν.

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα το βρουν να συνεχίζει τα δρομολόγια του στα βρετανικά λιμάνια μεταφέροντας κυρίως ορυκτά και τρόφιμα, πριν επιταχθεί για μια ακόμα μεγάλη μάχη.

Στις 17 Απριλίου το «Saint Bedan» επιτάχθηκε στο λιμάνι του Newport. Εντάχθηκε στο πολεμικό κονβόι EBC4W με το οποίο έφτασε στο κύριο μέτωπο επίθεσης των Συμμάχων, την περίφημη ακτή «Ομάχα» της Νορμανδίας. Ήταν 10 Ιουνίου του 1944, τέσσερεις ημέρες μετά την έναρξη της απόβασης.

Τα αρχεία της εποχής το θέλουν να μετέφερε πυρομαχικά για να ενισχύσει τις προσπάθειες των συμμαχικών δυνάμεων.