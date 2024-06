Ένα διαφορετικό είδος διπλωματίας άρχισε να ασκείται τον τελευταίο καιρό. Δεν έχει σχέση με πρέσβεις ή ακολούθους, δεν ασκείται από το υπουργείο Εξωτερικών, αλλά ασκείται μέσω της συνεπούς στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού, με επαφές στα διεθνή fora, με συστηματική ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και φορέων.

Πιο πολύ όμως (και αυτό έχει σημασία) με την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών που στην συντριπτική πλειοψηφία της εκφράζεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα. «Πολύ απτό παράδειγμα», όπως αναφέρει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, «είναι η επιστροφή του θραύσματος Fagan από το Μουσείο Παλέρμου και τα 3 θραύσματα από το Μουσείο του Βατικανού, που εντάσσονται ακριβώς στην πολιτική αυτή και αποδεικνύουν εν τοις πράγμασι την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας».

Η Υπουργός αναφερόμενη στη βρετανική στάση επεσήμανε ότι «η βρετανική πλευρά, για πρώτη φορά, αισθάνεται, πράγματι, ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση, πράγμα καθόλου τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών και της στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης η οποία έχει απτά αποτελέσματα. Αναθεώρηση στρατηγικής που αποδίδει απτά αποτελέσματα δε γίνεται».

***

Γιατί ο Στουρνάρας λέει ότι «έχουσιν γνώσιν οι φύλακες»

Κάποιοι όψιμοι νοσταλγοί, όπως τους χαρακτηρίζουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, «των εποχών του εναγκαλισμού του πολιτικού συστήματος με τις κρατικές τράπεζες και τα ΜΜΕ εξανέστησαν στο άκουσμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, με την οποία η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να συνδράμει ως πραγματογνώμονας τις εισαγγελικές αρχές στις υποθέσεις που ενδεχομένως εμπλέκονται τραπεζικά ιδρύματα».

Κάποιοι φαίνεται να ξεχνούν (σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος και από το περιβάλλον του διοικητή) ότι επιφανείς επιχειρηματίες με διασυνδέσεις σε κόμματα και Μέσα ενημέρωσης βρέθηκαν στην φυλακή ή στην καλύτερη περίπτωση στο περιθώριο, ακριβώς μετά από ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος σε πιστωτικά ιδρύματα. Να θυμίσω την First Business Bank (FBB) του επιχειρηματία Βίκτωρα Ρέστη, την Proton Bank του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, αλλά και την Syriza Bank (συγνώμη, την Τράπεζα Αττικής) με τα βοσκοτόπια του Χρήστου Καλογρίτσα. Οι ανωτέρω αποτελούν μερικές μόνο περιπτώσεις όπου η Τράπεζα της Ελλάδος έπραξε το καθήκον της χωρίς μάλιστα να λογαριάζει το κόστος.

Η ΤτΕ δεν το λέει τυχαίως «καθώς οι έχοντες γνώση θυμούνται μερικές περίεργες συμπτώσεις, όπως την έκρηξη βόμβας στην πυλωτή της οικίας του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εποπτείας της ΤΤΕ που υπέγραφε το πόρισμα της Proton Bank, ή την τρομοκρατική επίθεση κατά του κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται οι επόπτες της ΤτΕ στην οδό Αμερικής. Για να μην αναφερθώ στην απίστευτη σύμπτωση της εφόδου του τότε εισαγγελέα κατά της διαφθοράς στα γραφεία της εταιρείας της συζύγου του Διοικητή της Τράπεζας Γιάννη Στουρνάρα, την ημέρα ακριβώς που η ΤτΕ απέρριψε την τότε διοίκηση της Τράπεζας Αττικής».

Η κεντρική τράπεζα παραδοσιακά αποφεύγει να καυχιέται για τη δουλειά της (και καλά κάνει) και προτιμά να μιλάει με τα πεπραγμένα της. Αν ρωτήσεις μάλιστα τον Διοικητή της Τράπεζας ή τους επόπτες της για τα παραπάνω, το πιθανότερο είναι να σου απαντήσουν απλώς με την ευαγγελική φράση «Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες», εννοώντας ότι παρότι δεν το διατυμπανίζουμε, γνωρίζουμε πάντα καλά τι συμβαίνει!

Ξεχνούν, κατά την ΤτΕ, επίσης περιπτώσεις προβληματικών τραπεζών που επανήλθαν στο σωστό δρόμο μετά από τα πορίσματα και τις εποπτικές ενέργειες της κεντρικής τράπεζας, χωρίς μάλιστα καμία επίπτωση στους απλούς καταθέτες τους. Αλλά και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε μόλις χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη «πως κάποιες υποθέσεις τραπεζών πήγαν στη Δικαιοσύνη: Από την Τράπεζα της Ελλάδος πήγαν».

***

Όταν ο Κασσελάκης απέλυσε τον Γ. Τσίπρα

«Ας πρόσεχε…». Με αυτή την φράση σχολίαζαν κάποιοι την «απόλυση» του Γιώργου Τσίπρα από τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος βρίσκεται πλέον ένα βήμα από την «έξωση» από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις οργισμένες αντιδράσεις του για την τύχη που του επιφύλαξε ο άλλοτε ευνοούμενός του –θα ενθυμείστε βεβαίως ότι ο εξάδελφος Τσίπρας ήταν με τον Πολάκη οι «στυλοβάτες» της υποψηφιότητας Κασσελάκη στην κούρσα της διαδοχής κόντρα στην Αχτσιόγλου. Εξ ου και ανταμείφθηκε με την θέση του διευθυντή της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ αξίωμα όμως που δεν διατήρησε για πολύ –σε λίγους μήνες τον αντικατέστησε ο ένοικος της Κουμουνδούρου.

Παρά ταύτα συνέχισε να πληρώνεται, κατά την Κουμουνδούρου, με τον ίδιο να καταγγέλλει «αθλιότητες για “αργομισθία”, για δήθεν αίτημά μου για “κατ’ εξαίρεση μισθοδοσία”, για δήθεν αίτημά μου για “ασφαλιστική κάλυψη” κ.λπ.», κάτι που απέδωσε σε «κατασκευές νοσηρών εγκεφάλων» με τους οποίους μέχρι πρότινος συνεργαζόταν. Τώρα για τον κ. Τσίπρα «το ήθος του “νέου ΣΥΡΙΖΑ” της Κουμουνδούρου προκαλεί το λιγότερο αηδία» και ότι «τους φτύνω στα μούτρα».

Αυτά δεν τα είχαν πει ούτε οι διαφωνούντες που αποχώρησαν κατηγορώντας την ηγεσία Κασσελάκη για μετάλλαξη του κόμματος, με τον κ. Τσίπρα τότε να τους καταγγέλλει για «σχέδιο καταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ» αποδίδοντάς τους ότι ήθελαν «να πάθει τη μέγιστη δυνατή ζημιά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης». Πού να ‘ξερε τι τον περίμενε…

***

Η Βουλή κοστολογεί τις προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ Από «καλοδεχούμενη» αρχικά (όπως είχε σπεύσει να την χαρακτηρίσει ο Νίκος Παππάς) η πρόταση του Κωστή Χατζηδάκη προς τον Κώστα Τασούλα να συζητηθούν και να κοστολογηθούν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής οι προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια και την φορολογία και μάλιστα παρουσία εκπροσώπων του ΓΛΚ αλλά και του Στέφανου Κασσελάκη, τον οποίο προέτρεψε να παρευρεθεί και να μιλήσει, τελικά απορρίφθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Κάποιοι μίλησαν για «κωλοτούμπα» αν και θεωρώ ότι τους αδικούν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς ο καθένας έχει την άποψή του και δεν διστάζει να την λέει. Εξάλλου ούτε όργανα συλλογικά λειτουργούν ούτε οι αποφάσεις λαμβάνονται συντεταγμένα. Οπότε προκύπτει αυτή η …πολυφωνία και το κομφούζιο. Πάντως χθες ο Σωκράτης Φάμελλος με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής επιμένει να συζητηθούν οι προτάσεις νόμου του κόμματος θεωρώντας ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός για τις προτάσεις νόμου των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αν και ο κ. Τασούλας είπε στην Διάσκεψη των Προέδρων επικαλούμενος το άρθρο 73 του Συντάγματος ότι οι προτάσεις νόμου που συνεπάγονται δημοσιονομικό κόστος σε βάρος του Δημοσίου δεν εισάγονται προς συζήτηση. Το επιχείρημα δεν άρεσε στην Θοδώρα Τζάκρη που έκανε λόγο για «φτηνά τεχνάσματα». Έτσι φτάσαμε στην επιστολή Φάμελλου προς Τασούλα παρότι η απάντηση του Προέδρου της Βουλής αναμένεται να είναι η ίδια.

***

Αμερικανοί πάνε και έρχονται στην Ελλάδα

Σε λίγο δεν θα αποτελεί καν είδηση η άφιξη στην χώρα μας αντιπροσωπειών του αμερικανικού Κογκρέσου. Τόσο συχνά έρχονται που έγινε πλέον συνήθεια. Και ορισμένοι από αυτούς έρχονται και δεύτερη και τρίτη φορά για να συναντηθούν τόσο με τον υπουργό Εξωτερικών, όσο και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Χτες ήταν μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής έναν Ρεπουμπλικάνο βουλευτή, τον Μαρκ Γρην, ο οποίος είναι και επικεφαλής της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας του Κογκρέσου. Τι θέλουν από εμάς; Κυρίως ενημέρωση για την Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αλλά οι επισκέψεις Αμερικανών τώρα με την προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ πέρασαν σε άλλο επίπεδο. Μαθαίνω, λοιπόν, αφού προκαλέσαμε τον Μάιο τα think tanks του Μπάιντεν, τον Σεπτέμβριο προσκαλούμε στη Θεσσαλονίκη και τα think tanks του Τραμπ. Αυτή η μεταφορά της μάχης Μπάιντεν- Τραμπ στην Ελλάδα έχει ενδιαφέρον, δεν νομίζετε;

Συναντήθηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με Αντιπροσωπεία του 🇺🇸 Κογκρέσου, με επικεφαλής τον κ. Mark Green (R-TN) @RepMarkGreen και μέλη τον κ. Michael Guest (R-MS) @GuestCongress, τον κ. Alex Mooney (R-WV) @RepAlexMooney, την κα Debbie Lesko (R-AZ) @RepDLesko, την κα Zoe… pic.twitter.com/Ddr3fAS7P0 — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 21, 2024

***

Αυξήθηκαν ή όχι οι ροές μεταναστών;

Δεν ξέρω εάν το έχετε αντιληφθεί αλλά βλέπω τελευταίως όλο να αυξάνονται τα δημοσιεύματα για την αύξηση των ροών των μεταναστών. Ρώτησε λοιπόν να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει: Μου είπαν, λοιπόν, και σας το μεταφέρω αμέσως ότι «τα στοιχεία δημοσιεύονται μηνιαία στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης, όπως αυτό τα συλλέγει από το Λιμενικό και την Αστυνομία, που είναι αρμόδιοι για την φύλαξη των συνόρων.

Το τέλος της πανδημίας και η γενικευμένη μεταπανδημική αναταραχή (πόλεμοι, επισιτιστική κρίση, κλπ.) έχει αυξήσει τη μεταναστευτική πίεση διεθνώς. Αυτή κορυφώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όμως έκτοτε αποκλιμακώθηκε σταδιακά χάρη και στην καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης, που δεν είναι αρμόδιο για τη φύλαξη των συνόρων αλλά για τη διαχείριση των όποιων ροών αφού φτάσουν στην Ελλάδα, τις διαχειρίστηκε με ασφάλεια, χωρίς τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν άλλου, όπως στη γειτονική Ιταλία.

Το δε Εθνικό Σύστημα Υποδοχής και Ταυτοποίησης βρίσκεται σήμερα σε φάση αποσυμφόρησης, ιδίως στις δομές του Ανατολικού Αιγαίου, χάρη στην ταχεία επεξεργασία των αιτημάτων ασύλου, που οδηγεί στην έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων όσων δικαιούνται άσυλο και την επιστροφή, στη χώρα προέλευσης, όσων δεν δικαιούνται άσυλο», αυτά μου είπαν και αμαρτίαν ουκ έχω.

***

Οι πρώτοι πτυχιούχοι αγγλόφωνου τμήματος

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσία των Πρυτανικών Αρχών η πρώτη τελετή αποφοίτησης του πρώτου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης στη χώρα μας, που διδάσκεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα (BA in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece).

Για πρώτη φορά αλλοδαποί φοιτητές αποφοιτούν από ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Πρόκειται για την τάξη του 2024, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ήρθαν στην Ελλάδα από Αμερική, Κίνα, Καναδά, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Αίγυπτο και άλλα μέρη το 2020 και ολοκλήρωσαν πλέον ένα ευρύ πρόγραμμα στις κλασικές σπουδές, με άξονες την αρχαιολογία, την ιστορία, και τη φιλολογία της Αρχαίας Ελλάδας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών πρόσφατα διακρίθηκε ως το πιο βελτιωμένο Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη λαμβάνοντας την έκτη θέση παγκοσμίως στην ποιοτική εκπαίδευση και διαθέτει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα. Ωστόσο παρότι πλέον έχει επιτραπεί σε ιδιώτες να ανοίγουν παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα για Έλληνες φοιτητές, ο σχετικός νόμος δεν προβλέπει αντίστοιχη ρύθμιση για τα δημόσια Πανεπιστήμια, στερώντας έτσι τη δυνατότητα ποιοτικής προπτυχιακής εκπαίδευσης σε Έλληνες που θα επιθυμούσαν να εκπαιδευτούν σε ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα δημόσιου Πανεπιστημίου.