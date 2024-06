Τα υπολείμματα του αρχαιότερου ναυαγίου που έχει ανακαλυφθεί ποτέ βρήκαν αρχαιολόγοι στο Ισραήλ, 56 ναυτικά μίλια από τις ακτές του βόρειου Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων η προκαταρκτική εξέταση δύο πήλινων πιθαριών, γνωστών ως αμφορέων της Χαναάν, έδειξε ότι το εμπορικό πλοίο, που εκτιμάται ότι είχε μήκος 11-14 μέτρα, βυθίστηκε κάποια στιγμή μεταξύ του 1400 π.Χ. και του 1300 π.Χ., μια εποχή κατά την οποία η αιγυπτιακή αυτοκρατορία εκτεινόταν από τη σημερινή βόρεια Συρία έως το Σουδάν και ο μικρός φαραώ Τουταγχαμών κάθισε για λίγο στο θρόνο.

Δεν είναι ακόμα σαφές αν η γαλέρα έπεσε σε ξαφνική καταιγίδα ή στα χέρια πειρατών. Κρίνοντας από τα πλάνα τηλεχειριζόμενου υποβρύχιου ρομπότ, το σκάφος κατακάθισε στον πυθμένα χωρίς να ανατραπεί και τα εκατοντάδες βάζα αποθήκευσης στο αμπάρι του έμειναν άθικτα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times.

«Θεωρώ ότι κάθε ναυάγιο που ανακαλύφθηηε την Εποχή του Χαλκού είναι πολύ σημαντικό, καθώς τα ναυάγια αυτής της περιόδου είναι εξαιρετικά σπάνια» είπε ο ναυτικός αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο Texas A&M, Cemal Pulak.

«Είναι τόσο σπάνια» πρόσθεσε «που μόνο δύο άλλα ναυάγια με φορτίο είναι γνωστά από την ύστερη εποχή του Χαλκού στη Μεσόγειο. Και τα δύο βρέθηκαν, σε αντίθεση με το σημερινό, στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, σχετικά κοντά στην ακτή και ήταν προσβάσιμα με τη χρήση καταδυτικού εξοπλισμού. Η πιο πρόσφατη από αυτές τις δύο ανακαλύψεις έγινε το 1982. Έκτοτε δεν έχουν προκύψει νέα θεαματικά ευρήματα».

