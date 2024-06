Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ οπαδών της Τουρκίας και της Γεωργίας για το Euro 2024 στο Signal Iduna Park λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση για τον 6ο όμιλο.

Η επέμβαση της αστυνομίας ωστόσο, ήταν άμεση, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης.

Turkey and Georgia fans are now going at each other inside the stadium…

Mental. pic.twitter.com/EHgSfmfqB9

— george (@StokeyyG2) June 18, 2024