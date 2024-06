Η Αγγλία κοντράρεται με τη Σερβία στο Γκελζενκίρχεν στην πρεμιέρα του Euro 2024. Χαμός έγινε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης .

Συγκεκριμένα, VIDEO κυκλοφόρησαν από τους δρόμους της πόλης, όπου συγκρούστηκαν άγρια Άγγλοι και Σέρβοι οπαδοί. Μάχες σώμα με σώμα και καρέκλες που χρησιμοποιήθηκαν ως «όπλα» συνέθεσαν ένα εκρηκτικό και λυπηρό σκηνικό.

Σύντομα, κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες με οπαδούς, οι οποίοι είχαν ανοιγμένα κεφάλια.

Υπάρχουν αναφορές πως στα επεισόδια συμμετείχαν και Αλβανοί οπαδοί. Θυμίζουμε πως η εθνική Αλβανίας αγωνίστηκε το Σάββατο (15/6) λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά στο Ντόρτμουντ.

Fights have broken out between groups of England and Serbia fans.

Please stay safe out there if you are in the Gelsenkirchen area. 🙏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇷🇸#EURO2024 pic.twitter.com/dTK1hckftP

— Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 16, 2024