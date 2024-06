Πυρκαγιά ξέσπασε στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών στη Γαλλία, η οποία οδήγησε σε εκκένωση του παλατιού.

Σύμφωνα με τη διεύθυνση του Ανακτόρου, η φωτιά ξεκίνησε από ένα σημείο της στέγης, όπου γίνονταν εργασίες και τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται καπνός.

In #France, visitors to #Versailles were evacuated after the fire alarm was triggered and smoke was seen rising from the palace. pic.twitter.com/DBd3DhTMKk

