Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) σταμάτησε προσωρινά τις επιχειρήσεις διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας από την αμερικανική προβλήτα στο κέντρο της Γάζας, αφού δύο από τις αποθήκες της ανθρωπιστικής οργάνωσης στον θύλακα επλήγησαν σε απευθείας επίθεση με πυραύλους, όπως δήλωσε η επικεφαλής της οργάνωσης.

Το WFP είναι βασικός εταίρος των ΗΠΑ στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα μέσω της προσωρινής προβλήτας που έχει συναρμολογηθεί από τον αμερικανικό στρατό. Μάλιστα λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. «Ανησυχώ για την ασφάλεια των ανθρώπων μας μετά τα χθεσινά επεισόδια», δήλωσε η Σίντι Μακέιν, εκτελεστική διευθύντρια του WFP, στο CBS την Κυριακή.

«Δύο από τις αποθήκες μας, το συγκρότημα των αποθηκών μας, δέχθηκε επίθεση με δύο πυραύλους χθες», είπε. «Κάναμε ένα βήμα πίσω προς το παρόν για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε σε ασφαλείς συνθήκες και σε ασφαλές έδαφος πριν ξαναρχίσουμε.» δήλωσε. «Αλλά η υπόλοιπη χώρα είναι λειτουργική», πρόσθεσε. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε στο βορρά και στο νότο». Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δήλωσαν ότι εξετάζουν το περιστατικό.

Temporarily pausing operations at floating dock for a UN security assessment to ensure staff & partners’ safety.

Across #Gaza, we continue to deliver food parcels, hot meals & support bakeries access permitting. pic.twitter.com/A7cEqjISRa

— WFP in the Middle East & North Africa (@WFP_MENA) June 10, 2024