Το διάλειμμα της από το Χόλιγουντ για το προσεχές μέλλον ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Instagram η Εβάντζελιν Λίλλυ, αφήνωντας ένα μικρό ενδεχόμενο πως «ίσως επιστρέψει μια μέρα».

Η Λίλλυ, γνωστή για τον ρόλο της Kate Austen στη δραματική σειρά του ABC «Lost«, μοιράστηκε εκ νέου ένα βίντεο από το 2006, στο οποίο εξέφραζε την επιθυμία της να είναι «συνταξιούχος ηθοποιός» μέχρι την επόμενη δεκαετία.

«Σε δέκα χρόνια από τώρα, πού θα ήθελα να είμαι; Φοβάμαι να το παραδεχτώ αυτό στον κόσμο της υποκριτικής, αλλά ιδανικά σε 10 χρόνια από τώρα θα ήθελα να είμαι συνταξιούχος ηθοποιός και να έχω οικογένεια», είπε η Lilly στο βίντεο.

Στη λεζάντα του βίντεο που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιουνίου 2024, η Λίλλυ γράφει: «Είμαι τόσο γεμάτη χαρά και ικανοποίηση σήμερα, καθώς ζω το όνειρο μου. Δόξα τω Θεώ, νιώθω τόσο ευγνώμων για τις ευλογίες μου. Το να απομακρύνεσαι από αυτό που μοιάζει με την προφανή επιλογή (πλούτος και φήμη) μπορεί να φαίνεται τρομακτικό μερικές φορές, αλλά το να φτάνεις στο ντάρμα σου (σε αυτά που πιστεύεις) αντικαθιστά τον φόβο με την εκπλήρωση.

Μπορεί να επιστρέψω στο Χόλιγουντ μια μέρα, αλλά, προς το παρόν, εδώ είναι η θέση μου. Έχει έρθει μια νέα εποχή για μένα, είμαι έτοιμη! Είμαι χαρούμενη!».

Σε δήλωσή της στο Variety, η Λίλλυ είπε: «Στην πραγματικότητα έχω κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική τα τελευταία τρία χρόνια (από τότε που τελείωσα τις εργασίες στο “Quantumania”). Αυτός ο χρόνος έξω από τη δουλειά μου έχει φέρει μια αίσθηση πληρότητας και χαράς.

Θα μπορούσα να επιστρέψω αύριο, σε δύο χρόνια από τώρα ή ποτέ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν επιδιώκω ενεργά καμία δουλειά στον κλάδο και δεν έχω καμία υποχρέωση σε κανέναν. Αφιερώνω τον χρόνο μου στο ανθρωπιστικό μου έργο και στη συγγραφή».

Οι κορυφαίοι ρόλοι

Η Λίλλυ πρωταγωνίστησε ως Κέιτ Μπίσοπ και στις έξι σεζόν του «Lost» (2004 – 2010), με την ερμηνεία της να της χαρίζει μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά.

Είναι επίσης γνωστή για τον ρόλο της Hope van Dyne/Wasp στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, κάνοντας το ντεμπούτο της ως χαρακτήρας στην ταινία «Ant-Man» του 2015 και επαναλαμβάνοντας την στο «Ant-Man and the Wasp» του 2018, στο «Avengers: Endgame» του 2019 και στο «Ant-Man and the Was: Quantumania» του 2023.

Η Λίλλυ υποδύθηκε επίσης την Tauriel στην τριλογία «Τhe Hobbit» του Peter Jackson, εμφανιζόμενη στις δύο τελευταίες ταινίες «The Hobbit: The Desolation of Smaug» και «The Hobbit: The Battle of the Five Armies».

Στο παρελθόν της είχαν προτείνει τον ρόλο της Wonder Woman σε μια ταινία που δεν ξεκίνησε ποτέ. Η ηθοποιός του αρνήθηκε καθώς «Δεν με ενθουσίασε κάτι. Τίποτα δεν μου έκανε κλικ.»