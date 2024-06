Ενας ιδιότυπος αγώνας διεξάγεται τούτες τις ημέρες και επί ελληνικού εδάφους για τις αμερικανικές εκλογές, μας πληροφορεί ο ΒΗΜΑτοδότης.

Ο λόγος αφορά τον «πόλεμο» των αμερικανικών think tanks για τη στήριξη των υποψήφιων προέδρων. Οι γνωστές δεξαμενές σκέψης των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών καταγράφουν τούτο τον καιρό δραστηριότητα και στην Ελλάδα.

Πρόσφατα, βρέθηκε στην Αθήνα το Chicago Council on Global Affairs (το πιο γνωστό think tank των Δημοκρατών) με τον επικεφαλής του Ιβο Ντάλντερ, ο οποίος προαλείφεται για υφυπουργός Εξωτερικών, υπεύθυνος για την περιοχή μας, αν ο Μπάιντεν επανεκλεγεί. Οι αμερικανοί επισκέπτες συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό και τους Γεραπετρίτη, Καιρίδη και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Ομως η Αθήνα δεν επαναπαύεται, εκτιμά ο ΒΗΜΑτοδότης. Σύντομα προγραμματίζεται επίσκεψη και «δεξαμενών» της άλλης πλευράς (του Ντόναλντ Τραμπ). Για παράδειγμα, θα έρθει το Heritage Foundation, που πρόσκειται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Η Αθήνα επιθυμεί να καλλιεργεί σχέσεις και με τους Δημοκρατικούς και με τους Ρεπουμπλικανούς. Μάλιστα, στο παιχνίδι έχουν αρχίσει να μπαίνουν δειλά και οι ελληνικές «δεξαμενές», όπως το ΕΛΙΑΜΕΠ και το ΙΔΙΣ του Παντείου.

Excellent set of meetings with @PrimeministerGR, @NikosDendias, FM Gerapetritis, and other leaders over last 3 days. Greece is thriving economically and a pillar of stability in a very turbulent region. pic.twitter.com/WCa1MKD1Do

— Ivo Daalder (@IvoHDaalder) May 29, 2024