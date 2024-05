Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του Conference αφού έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο. Λίγο μετά το τέλος του τελικού με την Φιορεντίνα ήρθε η συγχαρητήρια ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης.

«Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία. Έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά διοργάνωση της UEFA» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση την οποία συνόδευσε με ένα υπέροχο πόστερ.

Olympiacos. History makers 👏

The first Greek side to win a UEFA club competition 💫@johnsportraits x #UECLfinal pic.twitter.com/Dq3B8TSA5N

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 29, 2024