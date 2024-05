Ο όρος «εργοδότης επιλογής» (employer of choice) πιθανολογείται πως υπάρχει από τη δεκαετία του ’80, αφού η πρώτη επίσημη καταγραφή του γίνεται το 1995 στο βιβλίο “How to Become an Employer of Choice” των Roger E. Herman και Joyce Leah Gioia. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πως σταδιακά ο όρος αυτός έχει αρχίσει να εδραιώνεται στον δημόσιο διάλογο, γεγονός που οφείλεται στον τρόπο με το οποίο οι νεότερες γενιές, κυρίως οι Millenialls και οι Gen Zers, έχουν μεταβάλει ή καλύτερα, έχουν βελτιώσει, το «τοπίο» στην αγορά εργασίας.

Μέχρι πριν από κάποια χρόνια ιδανικός εργοδότης ήταν εκείνος που απλώς παρείχε μία σταθερότητα και μια ικανοποιητική αμοιβή στον εργαζόμενο. Σήμερα, έννοιες όπως η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη έρχονται να ανατρέψουν αναχρονιστικές αντιλήψεις και να αναδιαμορφώσουν παγιωμένες εταιρικές κουλτούρες. Πλέον, τα ταλέντα -οι πραγματικά ικανοί εργαζόμενοι- δεν αναζητούν απλώς μια καλή και σταθερή θέση εργασίας, αλλά κυνηγούν μια θέση σε έναν εργοδότη, ο οποίος να μπορεί να τους εξασφαλίσει τις ιδανικές συνθήκες εργασίας, αλλά και να τους προσφέρει τις κατάλληλες ευκαιρίες για να εξελιχτούν και να «ανθίσουν».

Τι κάνει περιζήτητο έναν εργοδότη, όπως η Campeón Gaming, και τον αναγάγει εν τέλει σε «εργοδότη επιλογής»; Μια ανθρωποκεντρική εταιρική φιλοσοφία, η οποία συμμερίζεται και βάζει σε προτεραιότητα τις ανάγκες των εργαζομένων, παρέχοντας ευελιξία, πληρότητα και work-life balance.

Τι διαφορετικό, λοιπόν, προσφέρει η Campeón Gaming στους Campeones σε σχέση με τους υπόλοιπους εργοδότες; Τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα σύγχρονο, ευέλικτο μοντέλο εργασίας, το οποίο όχι μόνο δεν τους περιορίζει, αλλά τους επιτρέπει να απολαμβάνουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ενισχύοντας παράλληλα την επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη τους. Έχει διαμορφώσει ένα υποστηρικτικό, υγιές και ομαδικό περιβάλλον, στο οποίο επικρατεί ένα ευχάριστο, συνεργατικό κλίμα, όπου όλοι συνυπάρχουν με γνώμονα την ισότητα, τη διαφάνεια, τη συμπερίληψη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Campeón Gaming υπάρχει σχεδόν ίση αναλογία μεταξύ αντρών και γυναικών εργαζόμενων, με ποσοστό 51% και 49% αντίστοιχα, ενώ περίπου το 20% του προσωπικού προέρχεται από χώρες του εξωτερικού, δίνοντας έναν ιδιαίτερο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.

Η συνέπεια σε μία ανθρωποκεντρική εταιρική κουλτούρα ανταμείβεται με διακρίσεις

Φέτος, δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη αλλά η τρίτη χρονιά που η Campeón Gaming , το καινοτόμο iGaming Hub με έδρα την Ελλάδα, βραβεύεται ανάμεσα στα Best Workplaces™ Hellas 2024, από τον φορέα Great Place To Work® Hellas, κατακτώντας την 4η θέση στην κατηγορία 50-250 εργαζόμενοι. Η συγκεκριμένη βράβευση, σε συνδυασμό με την εξίσου σημαντική φετινή διάκριση της εταιρείας ως Best Workplace™ for Women Hellas, κατατάσσει αναμφίβολα την Campeón Gaming στη λίστα με τους πιο αξιόπιστους «εργοδότες επιλογής» στην Ελλάδα, για τη συνέπεια με την οποία προάγει μία ωφέλιμη εργασιακή κουλτούρα για όλους.

Τα αναρίθμητα πλεονεκτήματα του να ανήκεις στην ομάδα των Campeones

Σε μία καθημερινότητα υψηλών ταχυτήτων και ατελείωτων υποχρεώσεων πόσο εύκολο είναι άραγε για έναν εργαζόμενο να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής ζωής και προσωπικού χρόνου; Κι όμως, για τους Campeones αυτός είναι ένας τρόπος ζωής που προκύπτει αβίαστα. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ευέλικτο, υβριδικό μοντέλο εργασίας που έχει υιοθετήσει η Campeón Gaming, εξασφαλίζοντας σε κάθε εργαζόμενο οκτώ ημέρες τηλεργασία τον μήνα ή στα καθιερωμένα Summer Vibe Fridays, δηλαδή την πρόωρη αναχώρηση από το γραφείο τις Παρασκευές του καλοκαιριού.

Οφείλεται, κυρίως, σε μία σειρά από σημαντικά προνόμια που απολαμβάνουν οι Campeones, όπως η ιδιωτική ασφάλεια με ετήσιο check-up και διαγνωστικές εξετάσεις, η δυνατότητα για επιδότηση εκπαιδευτικών σπουδών, τα δωρεάν εκπαιδευτικά courses μέσω του LinkedIn Learning, οι τηλεφωνικές υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και βέβαια τα FlexiPerks: η εταιρεία παρέχει 150 ευρώ τον μήνα σε κάθε εργαζόμενο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες, για παράδειγμα σε αγορές σούπερ μάρκετ, delivery, γυμναστήριο, κάρτα μετακινήσεων με τα ΜΜΜ κ.α.

Όσο για τους εργαζόμενους γονείς που καλούνται να ανταπεξέλθουν στους πολλαπλούς και απαιτητικούς ρόλους που έχουν αναλάβει, η Campeón Gaming τους διευκολύνει σημαντικά με πέντε επιπλέον ημέρες γονικής άδειας ετησίως επί πληρωμή, συν δύο επιπλέον ημέρες τηλεργασίας τον μήνα, πέρα από τις 8 ημέρες που δικαιούται όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, καθώς και ένα μηνιαίο επίδομα της τάξης των 100 ευρώ για τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών τους.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, είναι εύκολο να καταλάβουμε πώς κάθε Campeón μπορεί να οδηγηθεί ανεμπόδιστα στην δική του επαγγελματική κορυφή. Ακριβώς επειδή απασχολείται σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο παρέχει ίσες ευκαιρίες ανέλιξης σε όλους, με αξιοκρατικά κριτήρια και μάλιστα, μέσω μίας αντικειμενικής και δίκαιης διαδικασίας αξιολόγησης.

Μια αποτελεσματική Employer Branding στρατηγική δεν ωφελεί μόνο την ίδια την επιχείρηση, κάνοντάς τη ανταγωνιστική και εξαιρετικά περιζήτητη στην «αρένα» της αγοράς εργασίας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί κι ένα σημαντικό βήμα για κάθε ικανό εργαζόμενο, ο οποίος φιλοδοξεί μία διαρκώς εξελισσόμενη σταδιοδρομία στον κλάδο του. Ένα τέτοιο βήμα επιλογής είναι η Campeón Gaming, που διαθέτει γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λευκωσία και απασχολεί σήμερα παραπάνω από 150 ανθρώπους, ικανούς Campeones, στους οποίους σίγουρα οφείλει μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας της.