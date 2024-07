Αν θες η εταιρεία σου να κινείται στην αιχμή της τεχνολογίας, εκεί που τα πράγματα γίνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα, με ασφάλεια και συνέπεια, τότε πρέπει να αναζητήσεις τους σωστούς συνεργάτες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δουλέψεις, με τους smart να κερδίζουν συνεχώς έδαφος, ειδικότερα σε επιχειρήσεις που το μέγεθός τους απαιτεί πιο γρήγορους ρυθμούς και σύνθετους τρόπους λειτουργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή αναβάθμιση είναι το talk of the town στο επιχειρείν του σήμερα και φυσικά του αύριο, τόσο για την επιχείρηση, όσο και για τον εργαζόμενο.

Εσύ πόσο SMART είσαι στη δουλειά σου;

…Και ερχόμαστε στο σημείο που η αυξανόμενη ψηφιοποίηση της καθημερινής μας ζωής και δη της εργασίας, έχει οδηγήσει σε μία κούρσα εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας. Αυτό το smart working (ελληνιστή έξυπνη εργασία), στη Smart Εποχή που ζούμε, έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο αποδοτικές μεθόδους εργασίας. Για όσους αναρωτιούνται τι είναι τελικά αυτό το smart working, πρόκειται για ένα ευέλικτο μοντέλο εργασίας που δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να αξιοποιεί την τεχνολογία προκειμένου να εργάζεται απομακρυσμένα και απρόσκοπτα, όπου και αν βρίσκεται. Κάτι τέτοιο δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη αυτονομία, μηδενισμό του χρόνου και των χρημάτων που χάνονται στις μετακινήσεις, ενώ επιτρέπει στην επιχείρηση να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα, να προσελκύσει ικανά στελέχη και ταλέντα από όλο τον κόσμο. Με λίγα λόγια, είναι μία WIN WIN κατάσταση για όλους.

Ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Το smart working έχει στον κορμό του την απλούστευση και αυτοματοποίηση εργασιών που μπορούν να εκτοξέυσουν την παραγωγικότητα μίας επιχείρησης και να αποδεσμεύσουν σημαντικούς πόρους από επαναλαμβανόμενες, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πιο αναλυτικά, μία επιχείρηση μπορεί αν επωφεληθεί σημαντικά από τα πλεονεκτήματα του smart working, αφού με τις κατάλληλες ψηφικές λύσεις έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσει και να κάνει ακόμη πιο αποτελεσματική κάθε εσωτερική διαδικασία, αναπτύσσοντας εξατομικευμένες, βελτιστοποιημένες λύσεις για κάθε τμήμα, μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος που αφορά στην εκτύπωση και την αρχειοθέτηση, να επιτύχει μία ακόμη πιο ισχυρή προστασία των δεδομένων της.

Σε αυτήν την τεχνολογική κούρσα που τρέχει με ολυμπιακούς ρυθμούς, το smart working θα γίνει ο καλύτερος συνεργάτης σου, για αυτό η επιλογή των έξυπνων λύσεων και προϊόντων είναι στα προαπαιτούμενα για τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις. Ωστόσο, για να το καταφέρεις αυτό θα πρέπει να κοιτάξεις για εξυπνα πολυμηχανήματα και λογισμικά που θα απογειώσουν την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σου βασισμένα και σχεδιασμένα αποκλειστικά για τις ανάγκες της, και τα καλύτερα εξ αυτών θα τα βρεις στην Canon.

Σε αυτό το υβριδικό πλέον εργασιακό περιβάλλον, οι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις όπως η επεξεργασία, αποθήκευση και ανάκτηση σημαντικών αρχείων από διαφορετικές τοποθεσίες, η πρόσβαση σε αυτά σε πραγματικό χρόνο και η παρακολούθηση των αποφάσεων, εγκρίσεων ή του ιστορικού εκδόσεων των αρχείων.

Σε αυτό το σημείο έρχεται η Canon που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εργασιακή εμπειρία (είτε στο γραφείο, είτε απομακρυσμένα) με υβριδικές λύσεις που υποστηρίζουν τον αυτοματισμό πολύπλοκων επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και τη διαχείριση, σάρωση και εκτύπωση εγγράφων. Οι λύσεις που προτείνει δίνουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να επεξεργάζονται αρχεία και να διεκπεραιώνουν αποδοτικά τις εργασίες από παντού το ίδιο αποτελεσματικά.

Οι επιλογές που έχετε προσαρμόζονται βάσει των ιδιαίτερων αναγκών, οπότε ανάλογα με τον όγκο εργασιών και την τοποθεσία σας (σπίτι ή γραφείο) μπορείτε να επιλέξετε για χρήση πολυμηχανήματα Canon i-SENSYS X ή imageRUNNER ADVANCE DX. Ακόμα και επαγγελματικοί σαρωτές imageFORMULA, ενσωματώνονται άψογα στον τρόπο που εργάζεστε καθώς περιλαμβάνουν ασύρματες διασυνδέσεις και τεχνολογία αιχμής για πιο ομαλή και γρήγορη διεκπεραίωση.

Με το Canon uniFLOW Online σε cloud έκδοση και σε νευραλγικό ρόλο, όχι μόνο θα μπορείτε να ελέγχετε την πρόσβαση σε εξοπλισμό – οι χρήστες θα παίρνουν τη δική τους εκτύπωση και μόνο – αλλά έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε με ακριβεια τα έξοδα εκτύπωσης και να επιβάλετε τα δικά σας όρια ανά τμήμα ή χρήστη. Επιπρόσθετα, η λειτουργικότητα ενισχύεται περαιτέρω μέσω της Υποβοήθησης Αρχειοθέτησης σας επιτρέπει αναγνώριση αρχείων και προκαθορισμένων ονομάτων αρχείων και μεταδεδομένων για ευκολότερη εύρεση.

Ένα success story που βγαίνει εκτός συνόρων ή αλλιώς η Ψηφιακή Μεταμόρφωση των επιχειρησιακών διεργασιών της TUI Musement

Η ψηφιακή μεταμόρφωση της επιχείρησής σας δεν είναι κάτι που η Canon απλά το υπόσχεται αλλά που το έχει κάνει ήδη πράξη και μάλιστα με τεράστια επιτυχία. Ένα τέτοιο success story είναι γεγονός και συνέβη στην TUI Musement, τμήμα του παγκόσμιου τουριστικού ομίλου TUI, που ξεκίνησε μια φιλόδοξη ψηφιακή μεταμόρφωση των επιχειρηματικών της διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, ο Head of IT Regions στην TUI Musement, Σταύρος Δανιήλ, παρατήρησε τις διαφορές στις επιχειρηματικές διαδικασίες σε διάφορες χώρες (πχ στην αναφορά εξόδων των εργαζομένων), όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Αναγνωρίζοντας την ευκαιρία για βελτιστοποίηση της διαδικασίας και ταυτόχρονα στοχεύοντας στη μείωση της χειροκίνητης καταχώρησης δεδομένω και την αύξηση της αποδοτικότητας, αναζήτησε τρόπους ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω RFP (Request for Proposal). Τότε λοιπόν, η ομάδα πληροφορικής της TUI Musement επέλεξε τις λύσεις της Canon διότι μέσα σε όλα κατάφερε να παρουσιάσει την πιο ανταγωνιστική πρόταση και να είχε ιστορικό πετυχημένων projects σε παρόμοια έργα. Οι κύριοι στόχοι περιλάμβαναν ψηφιοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας εξοδολογίων (αποδοτικότητα), έλεγχο πρόσβασης στα εταιρικά δεδομένα και παρακολούθηση εκδόσεων αρχείων (ασφάλεια και ανιχνευσιμότητα), πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα για αποφάσεις βάσει δεδομένων (αναφορές και αναλύσεις) και ενσωμάτωση με τα υπάρχοντα συστήματα της εταιρείας (ευελιξία και συμβατότητα).

Το νέο σύστημα διαχείρισης εξόδων εργαζομένων και εκκαθαρίσεων σχεδιάστηκε με στόχο τη συνοχή των αναφορών και την ευκολία του χρήστη, με τη συμπλήρωση μιας ενιαίας ηλεκτρονικής φόρμας για συνεπή εισαγωγή δεδομένων, αυτοματοποιημένο για αυτόματη προώθηση υποθέσεων/αιτημάτων στους αρμόδιους, ευέλικτο με πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε συσκευής, γρήγορο με ψηφιοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών και φυσικά ασφαλές με μείωση κινδύνου απώλειας δεδομένων και ακριβής διαχείριση πρόσβασης.

Η πρώτη προτεραιότητα στην υλοποίηση του σχεδίου ήταν η διαχείριση εξόδων εργαζομένων καθώς επηρέαζε πάνω από 1.000 εργαζομένους. Η επιτυχία της διαδικασίας άνοιξε τον δρόμο για άλλες διαδικασίες και τμήματα, ενισχύοντας την ψηφιακή μεταμόρφωση και άλλων επιχειρησιακών διεργασιών. Το έργο που υλοποιήθηκε βασίστηκε στη λύση Therefore της Canon, επιτυγχάνοντας τους στόχους της αποδοτικότητας και της ευελιξίας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή η πολυεθνική ιστορία επιτυχίας ξεκίνησε την ψηφιακή μεταμόρφωση το 2018 με την εξαγορά της Musement από τον Όμιλο TUI. Τον επόμενο χρόνο, η πρώτη διαδικασία διαχείρισης εξόδων ψηφιοποιήθηκε και αυτοματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε η ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση σε άλλες διαδικασίες, όπως η διαχείριση αιτημάτων άδειας.

Το 2020, η διαδικασία αιτημάτων άδειας επεκτάθηκε σε πολλές χώρες (Κύπρο, Τουρκία, Κροατία, Βουλγαρία και δεκάδες άλλες), ενώ το 2021 ψηφιοποιήθηκαν επιπλέον διαδικασίες, όπως η διαχείριση αποθέματος IT εξοπλισμού, πάνω από 18.000 συσκευές. Το 2022, η ψηφιακή μεταμόρφωση των επιχειρησιακών διεργασιών συνεχίστηκε με τη βελτιστοποίηση διαδικασιών υγείας και ασφάλειας, και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών στο τμήμα HR έχοντας θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία πρόσληψης.

Τα οφέλη για την TUI Musement είναι πολλά και το μέλλον δείχνει πολλά υποσχόμενο. Η ψηφιακή μεταμόρφωση με την Canon παρείχε στην εταιρεία παγκόσμια ενοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, εξοικονόμηση χρόνου εργασίας, προσαρμογή λύσεων στις ανάγκες των τμημάτων, υποστήριξη απομακρυσμένης εργασίας, μείωση κόστους εκτύπωσης και αρχειοθέτησης καθώς και έλεγχο αποθέματος και προστασία δεδομένων.

Το 2024, η TUI Musement ολοκλήρωσε την ψηφιακή μεταμόρφωση βασικών επιχειρησιακών διεργασιών και σχεδιάζει να επεκτείνει το project περαιτέρω.

Αυτό το success story θα το κλείσουμε με τη δήλωση του Head of IT Regions, Σταύρου Δανιήλ που όταν ερωτήθηκε ποιό είναι το επόμενο βήμα με το Therefore και την Canon απαντάει με σιγουριά ότι «ο ουρανός είναι το όριο», θέλοντας να τονίσει τις απεριόριστες δυνατότητες και την ευελιξία της λύσης.

Back to the Future με τις λύσεις της Canon

Αν το μότο THE SKY IS THE LIMIT είναι ή θα θέλατε να είναι και το δικό σας, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στους ειδικούς της Canon που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία του επόμενου success story, που θα είναι το δικό σας. Οι λόγοι για τους επιλέξετε είναι πολλοί, με την πλήρη σειρά προϊόντων και λύσεων, που περιλαμβάνουν πολυμηχανήματα και λογισμικά, που μπορούν πραγματικά να εκτοξεύσουν την αποδοτικότητα και κατ’ επέκταση την επιχείρησή σας.

Τα πολυμηχανήματα υψηλής απόδοσης της εταιρείας που κάνουν τα πάντα, γρήγορα, ποιοτικά και αξιόπιστα θα σας λύσουν τα χέρια. Το λογισμικό διαχείρισης αρχείων της Canon, όπως είναι το Therefore, ένα άριστο εργαλείο ψηφιοποίησης, μειώνει τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για τη διαχείριση αρχείωνμέσω αυτοματοποιημένων ροών εργασίας, διευκολύνει την αναζήτηση και ανάκτηση αρχείων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι τα αρχεία είναι προστατευμένα με σύγχρονες τεχνολογίες κρυπτογράφησης και ελέγχου πρόσβασης. Σε αυτά, δεν ξεχνάμε τα Cloud Solutions που εξασφαλίζουν πρόσβαση από οπουδήποτε, με τη δυνατότητα σύνδεσης με τα υπάρχοντα συστήματα πληροφορικής ERP και CRM της επιχείρησής σας. Επιπροσθέτως, οι λύσεις της Canon παρέχουν λεπτομερείς αναλύσεις και αναφορές χρήσης που βοηθούν στην καλύτερη λήψη αποφάσεων, βοηθώντας παράλληλα στη βελτιστοποίηση των πόρων.

Η Canon είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος που βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, προσφέροντας εκτενή τεχνική υποστήριξη αλλά και εκπαίδευση για να εξασφαλίσει ότι η επιχείρησή σας αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των προϊόντων και των λύσεων της.

Θέλετε να μεταμορφώσετε την επιχείρησή σας με ό,τι πιο φρέσκο έχει να προσφέρει ο μαγικός κόσμος της τεχνολογίας; Είστε έτοιμοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σας; Αυτό μπορεί να συμβεί με τα καινοτόμα εργαλεία και λύσεις που έρχονται με την υπογραφή της Canon.

Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα.