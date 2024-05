Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλος του στις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσαν σήμερα ότι αποδέχθηκαν πρόσκληση από το CNN για ένα debate στις 27 Ιουνίου.

Ο Μπάιντεν πρότεινε νωρίτερα στον Τραμπ να διεξαχθούν δύο τηλεοπτικές συζητήσεις τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, μια προσφορά που ο Τραμπ αποδέχθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Ο Τραμπ ζήτησε περισσότερες από δύο τηλεμαχίες – και μια πολύ μεγαλύτερη αίθουσα στον χώρο που θα διεξαχθούν «για να υπάρξει ενθουσιασμός».

Ο Μπάιντεν αργότερα είπε ότι είχε αποδεχτεί την πρόσκληση για debate τον Ιούνιο από το CNN και το Fox News μετέδωσε ότι ο Τραμπ τόνισε ότι σκόπευε να κάνει το ίδιο.

«Σειρά σου, Ντόναλντ. Όπως είπες: οπουδήποτε, οποτεδήποτε», ανέφερε ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο X.

I’ve received and accepted an invitation from @CNN for a debate on June 27th. Over to you, Donald. As you said: anywhere, any time, any place.

— Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024