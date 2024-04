Σε μία πρωτοποριακή κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά και την Πρεσβεία των ΗΠΑ, εγκαινιάζοντας έναν νέο χώρο στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρόγραμμα «American Space Piraeus Pop-Up στο Στάδιο Καραϊσκάκης».

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογος χώρος, η λεγόμενη «Αμερικανική Γωνιά» εγκαινιάστηκε τις προηγούμενες μέρες και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά, ενώ στα εγκαίνια του χώρου στο στάδιο Καραϊσκάκη το «παρών» έδωσε τόσο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, όσο και ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης,

Ο κ. Μαρινάκης στον χαιρετισμό του τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ, στο Στάδιο Καραϊσκάκη και στην Αμερικάνικη γωνιά που φτιάχνουμε και σύντομα θα ξεκινήσει. Πιστεύω ότι είναι μία πολύ σωστή ενέργεια όσον αφορά για τα παιδιά του Πειραιά, τα Ελληνόπουλα, τα οποία θα μπορούν να έρχονται εδώ όπου θα υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, ο οποίος θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των παιδιών για τα σπορ και την ευγενή άμιλλα.

Εμείς θα είμαστε δίπλα τους να στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια, να στηρίξουμε αυτό που θέλει να κάνει η Αμερικάνικη πρεσβεία μαζί μας εδώ στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» και στο Δήμο Πειραιά, όπου ξεκίνησε το ίδιο και πριν δύο ημέρες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά. Είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε και πολύ σύντομα θα δούμε ότι τα αποτελέσματα απ’ αυτήν την προσπάθεια θα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, για να συνεχίσουμε ακόμα περισσότερα στο μέλλον. Να είστε καλά σας ευχαριστώ πολύ».

Από την πλευρά του, ο πρέσβης, κ. Γιώργος Τσούνης, ανέφερε: «Η δύναμη του αθλητισμού ως πλατφόρμα για την προώθηση της ενότητας, της φιλίας και της ένταξης. Είμαστε ενθουσιασμένοι γι’ αυτήν τη νέα συνεργασία που θα φέρει κοντά τους ανθρώπους της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, εδώ στο Στάδιο Καραϊσκάκη, στον Πειραιά!

Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας για τη συμμετοχή τους σε αυτήν την πρωτοποριακή πρωτοβουλία, την ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, τον Δήμο Πειραιά και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά. Σήμερα ξεκινάμε μια μοναδική πρωτοβουλία, την «Pop-Up American Space Piraeus @ Karaisaki».

Ευχαριστούμε τους δύο Πρεσβευτές του Αθλητισμού που βρίσκονται εδώ, τους Αμερικανούς αστέρες του ποδοσφαίρου Carli Lloyd και Cobi Jones. Η διμερής σχέση Η.Π.Α.–Ελλάδας βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών.

Αυτός ο νέος χώρος με επίκεντρο την αθλητική διπλωματία, τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, θα φέρει πιο κοντά τον λαό του Πειραιά και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε στον Πρέσβη και μία εμφάνιση της ομάδας με το όνομα του και το νούμερο «7».

Proud to join my friends Evangelos Marinakis, President of @olympiacosfc and Yiannis Moralis, Mayor of Piraeus to launch the groundbreaking of the Pop-Up American Space Piraeus at Karaiskaki Stadium. @USEmbassyAthens is excited to bring educational and cultural exchanges to the… pic.twitter.com/jUwm3f6iH7

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) April 24, 2024