Αρκετές προσθήκες σε διάφορα προγράμματα του 77ου κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών που θα σηκώσει την αυλαία του σε λιγότερο από έναν μήνα, ανακοινώθηκαν την Δευτέρα 22 Απριλίου από την διεύθυνση της διοργάνωσης. Κατ’ αρχάς στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα στο οποίο συναγωνίζεται και η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of kindness» προστίθενται τρεις ακόμα ταινίες που σημαίνει ότι τον φετινό Χρυσό Φοίνικα διεκδικούν συνολικά 22 ταινίες.

Οι τρεις ταινίες που προστέθηκαν είναι οι «La plus precieuse des Marchandises» (Τα πιο πολύτιμα από τα αγαθά), ένα κατοχικό δράμα του Μισέλ Χαζαναβίσιους (The Artist) στο οποίο μάλιστα ακούγεται και η φωνή του Ζαν Λουί Τρεντινιάν (1930-2022), «Trei Kilometri pana la capatul limbi» (Τρία χιλιόμετρα μέχρι το τέλος του κόσμου) του Ρουμάνου Εμανουέλ Παρβου και «The seed of the sacred fig» (Ο σπόρος του Ιερού Σύκου) του Ιρανού Μοχάμαντ Ρασούλοφ.

Στις εκτός συναγωνισμού προβολές προστίθεται η ταινία των Αλεξάντρ Ντε Λα Πατελιέρ, Ματιέ Ντελαπόρτ «Le Comte de Monte-Cristo» (Ο Κόμης Μοντεχρήστος) όπου πρωταγωνιστούν ο Πιέρ Νινέ και η Αναίς Ντεμουστιέ, ενώ στις ειδικές προβολές θα προβληθούν τέσσερις ακόμα ταινίες: οι «Spectateurs!» του Αρνό Ντεπλεσέν, το ντοκιμαντέρ «Nasty» των Τούντορ Γκιοργκίου και Κριστιάν Πασκάριου πάνω στην ζωή του εκκεντρικού τενίστα Ιλίε Ναστάζε, η ταινία «An Unfinished Film» του Κινέζου Λου Γε και το ντοκιμαντέρ «Lula» του Αμερικανού Ολιβερ Στόουν για τον τρεις φορές εκλεγμένο Πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, που περιλαμβάνει τη φυλάκισή του μεταξύ 2018 και 2019 και την επιστροφή του στην εξουσία.

Ο Βικτόρ Μπελμοντό, γιός του θρύλου της Γαλλίας Ζαν Πολ Μπελμοντό (1933-2021) πρωταγωνιστεί στην ταινία «Vivre, mourir, renaître» (Ζήστε, πεθάνετε, ξαναγεννηθείτε) του Γκαέλ Μορέλ που πραγματεύεται μια ιστορία σχετική με τη νόσο του AIDS και θα προβληθεί στο τμήμα Cannes Premieres του Φεστιβάλ. Τέλος, στο ίδιο τμήμα θα προβληθεί το βιογραφικό δράμα για την ηθοποιό Μαρία Σνάιντερ (1952-2011) «Maria» που γύρισε η Τζέσικα Παλούντ δίνοντας έμφαση στην τραυματική εμπειρία της Γαλλίδας σταρ στα γυρίσματα της ταινίας «Το τελευταίο τανγκό στο Παρίσι» του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και με συμπρωταγωνιστή τον Μάρλον Μπράντο. Την Μαρία Σνάιντερ υποδύεται η Αναμαρία Βαρτολομέι.

Το φεστιβάλ των Καννών θα διεξαχθεί από την Τρίτη 14 Μαίου ως την Κυριακή 26 του μηνός