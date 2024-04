Σε ανακοίνωση της την Παρασκευή, η οργάνωση χάκερ Anonymous δήλωσε ότι πραγματοποίησε επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση κατά του ισραηλινού στρατού (IDF) και, σύμφωνα με πληροφορίες, απέσπασε 250.000 στρατιωτικά έγγραφα.

The hacker organization Anonymous issued a statement on Friday stating that it has hacked into the @IDF and will reportedly showcase purported military documents, including PDFs, Word files, and PowerPoint presentations.https://t.co/AncQVZnFFm

