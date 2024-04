Το Theatre Of The No, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο στην καρδιά της Αθήνας, στα πλαίσια των εγκαινίων του στις 18 Απριλίου, παρουσιάζει το θρυλικό έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ. Την σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Νίκος Διονύσιος, καθοδηγώντας ένα εξαιρετικό καστ Ελλήνων και ξένων ηθοποιών. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του 20ού αιώνα, μια ιστορία για την αναμονή, την χαμένη ελπίδα, τους δυνάστες και τους σωτήρες.

Μπέκετ και υπαρξιακό θέατρο

Ο Μπέκετ, με ακραίο χιούμορ, συνδυάζει επιδέξια το θέμα της μοναξιάς, της εξάρτησης και της αδιάκοπης αναζήτησης νοήματος σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Μέσω συμβολισμών και πολυδιάστατης γραφής, ο συγγραφέας δεν φοβάται να χτυπήσει με σαρκαστική διάθεση στα σκοτεινά και ευαίσθητα σημεία της ανθρώπινης ύπαρξης.

Το «Περιμένοντας τον Γκοντό», ένα αριστούργημα του σύγχρονου υπαρξιακού θεάτρου, αναδεικνύει βαθιά θέματα μέσα από τον φακό των πρωταγωνιστών του. Πρόσωπα εγκλωβισμένα σε μια κατάσταση ατέρμονης αναμονής για την άφιξη μιας μυστηριώδους φιγούρας. Δύο παρίες του δρόμου, ο Εστραγκόν και ο Βλαντιμίρ, εξαρτημένοι ο ένας από τον άλλον, περιμένουν για κάτι που δεν έρχεται, δύο περαστικοί ο Πότζο και ο Λάκι που τους συνδέει μια σχέση εξουσίας και υποταγής, μέσα από ανούσιες συνομιλίες έρχονται αντιμέτωποι με φιλοσοφικά ερωτηματικά για τον Θεό, τη ζωή και το θάνατο και την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή.

«Είναι δράμα; Μήπως κωμωδία; Τίποτα; » Ίσως αυτό το κλασικό έργο, δεν μπορεί εύκολα να κατηγοριοποιηθεί, αποτελεί όμως μια πρόκληση για την καλλιτεχνική ομάδα πίσω από το Theatre of the No, που επιδιώκει να εξερευνήσει τις πολυεπίπεδες πολυπλοκότητες της αφήγησης του Μπέκετ.

Theatre of the No

Ο Yoel Wulfhart, ο ιδρυτής του θεάτρου, γράφει: «Με αυτή τη συναρπαστική παραγωγή, το θέατρο μας, στοχεύει να καθιερωθεί ως ένας τόπος συνάντησης, που θα προάγει την καλλιτεχνική καινοτομία, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και τον διάλογο εντός της τοπικής και παγκόσμιας κοινότητας. Με ένα ποικίλο ρεπερτόριο κλασικών και σύγχρονων έργων, επιδιώκει να προκαλέσει και να εμπνεύσει το κοινό δημιουργώντας μεταμορφωτικές εμπειρίες.

Όλες παραστάσεις είναι στην αγγλική γλώσσα. Σας προσκαλούμε να έρθετε στο θέατρο 1 ώρα νωρίτερα, για να συναντηθείτε με άλλους θεατές και να βοηθήσετε στη δημιουργία της νέας μας καλλιτεχνικής κοινότητας. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να μιλήσετε με τους σκηνοθέτες, τους ηθοποιούς και με όσους συμμετέχουν στις θεατρικές παραγωγές, τόσο πριν όσο και μετά την παράσταση.»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Νίκος Διονύσιος

Bοηθός Σκηνοθέτη: Φοίβη Φιλδίσση

Βλαντιμίρ: David Gilliam Έστραγκον: Βασιλείου Βάσια

Πότζο: Γιώργος Χουσάκος Λάκι: Αναστασία Μπουγιάκα

Αγόρι : Sebastian Pouentes

Κοστούμια: Bianca Nikolareizi

Σχεδιαστής Φωτισμού: Fernanda Balcells

Φωτογραφία: Νίκος Παγωνάκης Social media: Πέτρα Τσέλιου

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη Παραγωγή: FAIL BETTER PRODUCTIONS – Yoel Wulfhart

Διάρκεια: 120’

INFO Παραστάσεις από 18 Απριλίου έως 13 Μαΐου κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα στις 20.30