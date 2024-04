Οι ιρανικές ναυτικές ειδικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κατέλαβαν σήμερα ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που «συνδέεται με το Ισραήλ» μέσα στον Κόλπο, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ονομάζεται MCS Aries κατασχέθηκε από τις ναυτικές ειδικές δυνάμεις» κατά τη διάρκεια «επιχείρησης που διεξήχθη με ελικόπτερο (των ειδικών δυνάμεων του Ναυτικού των Φρουρών) κοντά στο Στενό του Ορμούζ», μετέδωσε το IRNA, διευκρινίζοντας ότι το πλοίο «φέρει σημαία Πορτογαλίας, το διαχειρίζεται η εταιρία Zodiac, η οποία ανήκει στον σιωνιστή καπιταλιστή Εγιάλ Οφέρ» και «κατευθυνόταν προς τα χωρικά ύδατα» του Ιράν.

Το πλοίο μεταφέρεται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με το IRNA.

Iran confirms it has seized a Portuguese-flagged ship owned by an Israeli businessman in the Strait of Hormuz https://t.co/LhMNsoA8lq pic.twitter.com/Q2WbU2KNjd

— Anadolu English (@anadoluagency) April 13, 2024