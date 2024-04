Όλα όσα θα δούμε τη νέα σεζόν στην ελληνική τηλεόραση κι όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για παρουσιαστές και παρουσιάστριες που είτε παραμένουν στις θέσεις τους, είτε λένε «γεια σου» και πάνε παρακάτω.

Η επόμενη τηλεοπτική σεζόν θα έχει πολλή ενημέρωση, αρκετή ψυχαγωγία (η οποία πολλές φορές χάνει τον δρόμο της) και μπόλικη μυθοπλασία.

Κι όταν λέμε μυθοπλασία στη λίστα συγκαταλέγονται πολύ επιτυχημένες σειρές που συνεχίσουν με δεύτερους και τρίτους κύκλους (μία σπάει το ρεκόρ με τη 12η σεζόν της), αλλά και νέες πολλά υποσχόμενες σειρές με σπουδαίους ηθοποιούς.

MEGA

Συνταγή που πετυχαίνει πας να την αλλάξεις; Δεν πας. Για αυτό λοιπόν και το MEGA θα παραμείνει πιστό και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο τρίπτυχο: ενημέρωση-ψυχαγωγία-μυθοπλασία, χωρίς εκπτώσεις ως προς την ποιότητα και το DNA του καναλιού.

Χρειάζεται ακόμα λίγη υπομονή για τις επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες θα έρχονται σταδιακά μετά το Πάσχα και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του δεύτερου μισού της τρέχουσας σεζόν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η εκπομπή «Mega Καλημέρα» με την Ελεονώρα Μελέτη θα ολοκληρωθεί την 1η του Μάη λόγω των Ευρωεκλογών.

Η παρουσιάστρια σε δηλώσεις της ανέφερε: «Οι σχέσεις μου με τα στελέχη του σταθμού είναι κάτι παραπάνω από αρμονικές, τους έχω και μου έχουν εμπιστοσύνη, δεν έχω νιώσει ποτέ ότι απαξιώνομαι. (…) Δεν νιώθω απαξιωτικά με αυτό το περιστατικό και το λέω, γιατί είναι άδικο για τον σταθμό να ακούγεται κάτι τέτοιο.

Το «MEGA Καλημέρα» μου άφησε πολύ γλυκιά γεύση, περάσαμε τρία υπέροχα χρόνια. Βρίσκομαι στο πλευρό των συνεργατών μου, με συγκίνησαν τα μηνύματά τους. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι τίτλο θέλει για το πρόωρο τέλος της εκπομπής μας. Δεν έχω συζητήσει τίποτα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Η πρόθεσή μου, εννοείται, είναι να παραμείνω στο MEGA και θα τα πούμε πολύ σύντομα με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις στο τραπέζι».

Το τοπίο για τις εκπομπές της Ελένης Μενεγάκη, της Δανάης Μπάρκα, της Σίσσυς Χρηστίδου και του Κώστα Τσουρού θα ξεκαθαρίσει μετά το Πάσχα. Εν αναμονή, λοιπόν. Στα σίγουρα, η Μαρία Μπεκατώρου συνεχίζει με το εξαιρετικά επιτυχημένο «The Chase», ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News», ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη στην «Κοινωνία Ώρα Mega», αλλά και η Αγγελική Νικολούλη με το «Φως στο Τούνελ».

Στο κομμάτι της μυθοπλασίας το MEGA συνεχίζει τη νέα σεζόν με τον τέταρτο κύκλο της σειράς «Η γη της ελιάς», με την ολοκλήρωση του «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη (πρεμιέρα για τη δεύτερη σεζόν με 6 επεισόδια την Πέμπτη 16 Μαΐου, στις 22:40) και τον νέο κύκλο του «Famagusta» του Αντρέα Γεωργίου (ο β’ κύκλος έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 7 Απριλίου, σε νέα ώρα, στις 22:40).

Τη νέα σεζόν θα έχουμε ακόμα τη δεύτερη σεζόν της σειράς «Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό», αλλά και το «Ταμπού», τη νέα σειρά του Αντρέα Γεωργίου. Μια αστυνομική σειρά μυστηρίου τα γυρίσματα της οποίας έχουν ήδη ξεκινήσει σε Γιάννενα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια. Στο συγγραφικό τιμόνι φυσικά η Βάνα Δημητρίου.

View this post on Instagram A post shared by Andreas Geo (@georgiou82)

ΑΝΤ1

Με τρεις εκπομπές έρχεται τη νέα σεζόν στον ΑΝΤ1 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με την επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας να έρχεται στα μέσα Μαρτίου βάζοντας τέλος στα σενάρια επανεισόδου του στην πρωινή ζώνη.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνεχίζει το «2night show» και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», ενώ έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα για μια ταξιδιωτική εκπομπή στα πρότυπα του Όμορφου Κόσμου.

Μιας και θίξαμε το θέμα της πρωινής εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει για ακόμα μια χρονιά στο «Πρωινό μου». «Ράδιο Αρβύλα», «Βινύλιο», «Ρουκ Ζουκ» και «5Χ5» συνεχίζουν ως έχουν. Ο Θάνος Κιούσης το κέρδισε το στοίχημα.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο σαββατοκύριακο, τόσο στην πρωινή, όσο και στην πολύ πρωινή ζώνη. Το σίγουρο είναι ότι ο σταθμός επιθυμεί διακαώς να μην χάσει ούτε την Μπέττυ Μαγγίρα, ούτε τη Φαίη Μαυραγάνη η οποία έχει δεχθεί κρούση για μεταγραφή στον ΣΚΑΪ.

Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι το «κλειδωμένο» όνομα και για την παρουσίαση του «Your Face Sounds Familiar«, το οποίο όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα ενεργοποιηθεί παρά τα όσα έχουν ακουστεί. Τη νέα σεζόν θα δούμε το πρίκουελ της «Μάγισσας» αλλά και τη η νέα σειρά «Grand Hotel» σε επιμέλεια Δημήτρη Αποστόλου. Πιθανός και ο τρίτος κύκλος των «Παγιδευμένων».

ΣΚΑΪ

Πλήρης αλλαγή προσανατολισμού την επόμενη σεζόν με ολική μετατόπιση δυνάμεων στην ενημέρωση. Το αρχικό πλάνο είναι να υπάρξει αναδιαμόρφωση της πρωινής ζώνης με διατήρηση των «Αταίριαστων» αλλά και την προσθήκη μιας ακόμα ενημερωτικής εκπομπής (παρουσιαστής/παρουσιάστρια αναζητείται).

Μέγας γρίφος η Φαίη Σκορδά η οποία από την πρωινή μετακόμισε στη μεσημεριανή ζώνη χωρίς ακόμα να είναι σαφές τι μέλλει γενέσθαι τη νέα σεζόν. Οι πληροφορίες λένε ότι ακόμα συζητήσεις με τους ιθύνοντες δεν έχουν γίνει.

Η υποψηφιότητα Αυτιά στις Ευρωεκλογές αλλάζει ολόκληρο το πλάνο στα σαββατοκύριακα με τη Φαίη Μαυραγάνη να είναι ένα από τα πρόσωπα που ο σταθμός θα ήθελε να ενταχθεί στο δυναμικό του. Θα μπορούσε να το κάνει, όχι φυσικά από άποψη ικανοτήτων, αλλά λόγω ώρας μιας και η πολύ πρωινή ενημερωτική εκπομπή ξεκινάει στις 05:30.

Είναι γνωστό ότι η δημοσιογράφος έχει ως όρο στο εκάστοτε συμβόλαιό της να μην προβάλλεται η εκπομπή της απέναντι από αυτή του συζύγου της, Νίκου Μάνεση (09.50-13.00 τα σαββατοκύριακα στον Alpha). Η Μαρία Μπακοδήμου ολοκληρώνει στο τέλος αυτής της σεζόν τον κύκλο της με το «Γεια σου» και μάλλον θα πει και γεια σου γενικότερο.

Ο Μάρκος Σεφερλής με το «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και ο Χρήστος Φερεντίνος με τον «Μονομάχο» συνεχίζουν, ενώ ένα ερωτηματικό υπάρχει για το «My style rocks» το οποίο διανύει τον δεύτερο συνεχόμενο κύκλο του.

Το «Survivor» θα κάνει «ξεκούραση», τουλάχιστον για το πρώτο μισό της σεζόν. Στη βραδινή ζώνη επιστρέφει το «The Voice» με Ατζούν Ιλιτζαλί να τάζει γη και ύδωρ στην Άννα Βίσση για μια θέση στην κριτική επιτροπή. Το «My man can» αν και αρχικά προοριζόταν για τη νέα σεζόν, τελικά θα κάνει πρεμιέρα άμεσα με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

ΕΡΤ

Η κρατική τηλεόραση έχει επενδύσει αρκετά στη μυθοπλασία τα τελευταία χρόνια κι αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νέα σειρά, όμως η «Παραλία» και η «Έρημη Χώρα» θα συνεχίσουν και τη σεζόν 2024- 2025 με δεύτερο κύκλο επεισοδίων.

Η μίνι σειρά «Μαρία Κάλλας» πήρε το πράσινο φως με την πρώτη να συμφωνεί και για επεισόδια μέσα στο 2025.

ALPHA

Ο ALPHA θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν με τη μυθοπλασία στο επίκεντρο. Η σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» θα συνεχίσει για 12η σεζόν με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να αποκαλύπτει την αντικατάσταση της Άννας Κουτσαφτίκη.

Θα δούμε ακόμα τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Ο γιατρός» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη αλλά και τη νέα σειρά των Ρέππα – Παπαθανασίου, «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα». Η Μαρία Κίτσου θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά «Να με λες μαμά», ο Δημήτρης Λάλος στην επίσης νέα σειρά «Τιμωρός» και ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης στη «Διάφανη αγάπη».

Η σειρά που θα διαδεχθεί τον «Σασμό» θα είναι κι αυτή βασισμένη σε βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη και θα λέγεται «Η Παναγιά της Φωτιάς». Στα της ψυχαγωγίας η επιστροφή του «Deal» είναι στα σκαριά με τα δοκιμαστικά για τη θέση της παρουσίασης να συνεχίζονται ακόμα και σήμερα.

STAR

Δεν αλλάζουν πολλά στο STAR με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να παραμένουν στην καθημερινή πρωινή ζώνη με το «Breakfast@Star» και την ήδη υπάρχουσα ομάδα. «Αλήθειες με τη Ζήνα», «Shopping Star» και «Τροχός της τύχης» στη θέση τους.

Η «Φάρμα» θα προβληθεί ξανά με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο στην παρουσίαση, όπως και το «Next top model«, όπως και το «MasterChef«. Το σίγουρο είναι ότι, τουλάχιστον στο πρώτο μισό της σεζόν, ο σταθμός δεν επιθυμεί την προβολή δύο reality εκπομπών στο prime time.

OPEN

Στο OPEN όλα είναι πολύ ρευστά. Ελένη Τσολάκη, Κατερίνα Ζαρίφη και Αννίτα Πάνια θα είναι οι πρώτες που θα κάνουν συζήτηση για την επόμενη σεζόν, με πρόθεση του καναλιού να θέλουν να συνεχίσουν στις ζώνες τους, χωρίς όμως να αποκλείεται τίποτα.

Η Άννα Δρούζα επιστρέφει στην τηλεόραση με δική της εκπομπή, ύστερα από αρκετά χρόνια αποχής. Η ίδια μίλησε για την επάνοδό της στην παρουσίαση, χωρίς όμως, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου πρότζεκτ αλλά και την ώρα προβολής του.