Επιβεβαιώθηκε από το Ισραήλ το σημερινό πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι της Γάζας, που προκάλεσε τον θάνατο τριών γιων του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και τη Σιν Μπετ (σ.σ. την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ), αναφέρεται πως ο Αμίρ Χανίγια ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς ενώ τα αδέρφια του, ο Χάζεμ και ο Μοχάμαντ, ήταν επίσης μαχητές της οργάνωσης.

Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι τα τρία αδέλφια «βρίσκονταν καθ’ οδόν για κάποια τρομοκρατική ενέργεια στο κεντρικό τμήμα της Γάζας», όταν χτυπήθηκε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.

Σύμφωνα με τους Times of Israel που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες για παιδιά που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

