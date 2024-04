Ποιος είπε ότι για να χάσουμε κιλά πρέπει να αποχωριστούμε την αγαπημένη μας σοκολάτα; Αντίθετα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Zhengzhou στην Κίνα λένε ότι, στην πραγματικότητα, η σοκολάτα είναι πολύτιμος σύμμαχός μας στην απώλεια βάρους και στην ενίσχυση της συνολικής μας υγείας.

Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα μελέτησε για 23 χρόνια μια χημική ουσία που βρίσκεται στο κακάο και ονομάζεται θεοβρωμίνη (theobromine) και είδε ότι έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και νευροπροστατευτικές ιδιότητες.

Σύμφωνα με τη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο Journal of Functional Foods, η θεοβρωμίνη ενισχύει την ικανότητα του οργανισμού να διασπά τα λίπη, αποτρέπει τον σχηματισμό πέτρας στα νεφρά, μειώνει την κατακράτηση υγρών στους ιστούς, προστατεύει τον εγκέφαλο από νευροεκφυλιστικές διαταραχές και ανεβάζει τη διάθεση.

Η θεοβρωμίνη ενισχύει τη γνωστική λειτουργία και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, προάγει το μεταβολισμό των λιπών και διατηρεί την καρδιαγγειακή υγεία, προσθέτουν οι συγγραφείς της μελέτης.

«Η κατανάλωση κακάο για περισσότερες από 4 εβδομάδες και λιγότερο από 20 γραμμάρια την ημέρα έχει στατιστικά σημαντικές ευεργετικές επιδράσεις στον ΔΜΣ και το σωματικό βάρος – ωστόσο, το μέγεθος της επίδρασης είναι μικρό. Η υψηλότερη κατανάλωση μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι κόκκοι κακάο περιέχουν περίπου 3,3% θεοβρωμίνη», υπογραμμίζουν οι επιστήμονες.

Οι ερευνητές πρότειναν ότι η θεοβρωμίνη θα μπορούσε να αποτελέσει μια ισχυρή θεραπεία κατά της παχυσαρκίας και ποικίλων άλλων ασθενειών.

Τι άλλα οφέλη έχει η σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα είναι γεμάτη με οργανικές ενώσεις που είναι βιολογικά ενεργές και λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, πολυφαινόλες, φλαβανόλες και κατεχίνες.

Μάλιστα σύμφωνα με μελέτη το κακάο και η μαύρη σοκολάτα είχαν μεγαλύτερη αντιοξειδωτική δράση, περισσότερες πολυφαινόλες και φλαβανόλες από οποιαδήποτε άλλα φρούτα που δοκιμάστηκαν, τα οποία περιελάμβαναν τα βατόμουρα και τα μούρα acai.

Τα φλαβονοειδή της μαύρης σοκολάτας μπορεί να ενισχύσουν τη μνήμη και, επίσης, φαίνεται να βοηθούν στην επιβράδυνση της γνωστικής εξασθένισης που σχετίζεται με την ηλικία.

Σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα Πανεπιστήμια Μπέρμιγχαμ, Κολούμπια, Χάρβαρντ, Νέας Υόρκης και στο Πανεπιστήμιο του Reading και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, οι φλαβανόλες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας όσο μεγαλώνουμε.

Οι φλαβανόλες στη μαύρη σοκολάτα μπορούν να διεγείρουν το ενδοθήλιο, την επένδυση των αρτηριών, για να παράγει μονοξείδιο του αζώτου. Μία από τις λειτουργίες του αζώτου είναι να στέλνει σήματα στις αρτηρίες για χαλάρωση, γεγονός που μειώνει την αντίσταση στη ροή του αίματος και ως εκ τούτου μειώνει την αρτηριακή πίεση.

Πολλές ελεγχόμενες μελέτες δείχνουν ότι το κακάο και η μαύρη σοκολάτα μπορούν να βελτιώσουν τη ροή του αίματος και να μειώσουν την αρτηριακή πίεση, αν και οι επιδράσεις είναι συνήθως ήπιες.

Η μαύρη σοκολάτα έχει συνήθως 70% περιεκτικότητα σε κακάο ή και μεγαλύτερη. Τα οφέλη αυτά δεν φαίνεται να ισχύουν όμως για την κανονική σοκολάτα γάλακτος, η οποία έχει περιεκτικότητα σε κακάο 10-50%.