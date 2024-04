Γέφυρα κατέρρευσε στην περιφέρεια Σμολένσκ της Ρωσίας παρασέρνοντας στον θάνατο έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους έξι, εκ των οποίων οι 5 σε σοβαρή κατάσταση.

Τμήμα της οδογέφυρας Πανίνσκι κατέρρευσε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βιάζμα, δυτικά της Μόσχας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Δύο οχήματα που διέσχιζαν εκείνη την ώρα τη γέφυρα συνετρίβησαν στις ράγες. Τα δρομολόγια των τρένων στη συγκεκριμένη γραμμή διακόπηκαν.

Οι ρωσικές αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης.

Η στιγμή της κατάρρευσης:

The moment of the bridge collapse in #Smolensk region. pic.twitter.com/QoaXAognlZ

— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) April 8, 2024