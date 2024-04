Το φράγμα που έσπασε στη ρωσική περιοχή Όρενμπουργκ στη Ρωσία είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν 2.500 σπίτια και περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

«4.208 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 1.019 παιδιά, απομακρύνθηκαν», ανακοίνωσε στο Telegram η υπηρεσία τύπου του περιφερειακού κυβερνήτη Ντένις Πάσλερ. Όσοι εκκένωσαν την περιοχή μεταφέρθηκαν «σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας», διευκρίνισε σε άλλο μήνυμα ο Πάσλερ, ανακοινώνοντας την καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας.

Russians are so accustomed to wading through water, they don’t let it dampen their spirits

The situation in the flooded #Orsk:

Currently, more than 4,000 houses in the city and surrounding areas have been submerged. pic.twitter.com/g0jp7RXzo5

