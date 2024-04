Την ολική έκλειψη ηλίου έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά, όπου το φαινόμενο θα είναι ορατό. Σύμφωνα με τη NASA, περίπου 31,5 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται κατά μήκος του μονοπατιού της έκλειψης, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν έστω και μερική έκλειψη.

Το σπάνιο φαινόμενο μεταδίδεται ζωντανά από τη NASA εδώ.

Τέξας

Νέα Υόρκη

Ιλινόις

Καναδάς

Μεξικό