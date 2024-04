Λατινοαμερικανικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η κυβέρνηση της Βραζιλίας, συντάχθηκαν με το Μεξικό, μετά την επιδρομή στη μεξικανική πρεσβεία στον Ισημερινό για να συλληφθεί με κατηγορίες για διαφθορά ένα αμφιλεγόμενος πολιτικός, στον οποίο είχε χορηγηθεί άσυλο από τις μεξικανικές αρχές.

Η σύλληψη αργά την Παρασκευή του Χόρχε Γκλας, πρώην αντιπροέδρου του Ισημερινού, έκανε το Μεξικό να διακόψει αμέσως τις σχέσεις του με το Κίτο.

Σε βίντεο, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζεται να μεταφέρεται με οχηματοπομπή της αστυνομίας στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Κίτο, συνοδευόμενος από βαριά οπλισμένους στρατιώτες. Στη συνέχεια επιβιβάζεται σε αεροπλάνο για ένα κέντρο κράτησης στη Γουαγιακίλ, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Mexico has suspended diplomatic relations with Ecuador after police forcibly broke into its embassy in Quito and arrested former Ecuadorian Vice President Jorge Glas who was taking refuge there. https://t.co/f4E1v3Gx09 pic.twitter.com/0xx4Ejg7yb

