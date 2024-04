Η ΑΑΔΕ βγάζει στους δρόμους από σήμερα ειδικά ελεγκτικά συνεργεία, που θα επισκεφτούν λαϊκές αγορές, θα σταματήσουν και θα ελέγξουν ταξί, θα περάσουν από περίπτερα αλλά και θέατρα, κινηματογράφους ακόμη και πανηγύρια. Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρίσκονται επαγγελματίες από 35 κλάδους οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν POS για τις συναλλαγές με τους πελάτες τους.

Οσοι εντοπιστούν να μην έχουν εγκαταστήσει τα τερματικά για πληρωμές με κάρτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα 1.500 ευρώ ανά παράβαση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα υπάρχει ανοχή για περιπτώσεις υπόχρεων που θα αποδείξουν ότι έχουν παραγγείλει τα POS και η καθυστέρηση οφείλεται στους προμηθευτές.

Κλήσεις σε 12.000 επιχειρήσεις

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα στείλει κλήση σε περίπου 12.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για τη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών με τα POS αλλά ούτε και δήλωσαν ραντεβού με τεχνικό εντός Απριλίου για να αποφύγουν το πρόστιμο.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως περισσότερες από 255.000 επιχειρήσεις είτε ολοκλήρωσαν (145.000) τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS , είτε έχουν κλείσει ραντεβού με τεχνικό (110.000) έως το τέλος Απριλίου, κάνοντας μάλιστα τη σχετική απαιτούμενη ανάρτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Απομένει όμως ένα ποσοστό περίπου 10% ή περίπου 30.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Εξ αυτών, το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως περίπου 20.000 είναι εποχικές επιχειρήσεις οι οποίες εκ του νόμου έχουν περιθώριο διασύνδεσης έως την προηγούμενη ημέρα της έναρξης λειτουργίας τους και περίπου 10.000-12.000 δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση διασύνδεσης αναφέρει ο ot.gr.

Το πρώτο βήμα που θα κάνει από σήμερα η ΑΑΔΕ είναι να ρωτήσει αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα. Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ θα επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να διαπιστωθεί αν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή αμέλεια ώστε στη συνέχεια να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν πως στην περίπτωση όπου οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αναφέρουν ουσιαστικούς λόγους ανωτέρας βίας, θα αντιμετωπιστούν με επιείκεια. Στην αντίθετη περίπτωση απλώς θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, 10.000 ευρώ αν τηρούν απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ εάν τηρούν διπλογραφικά στοιχεία.

Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Μέχρι στιγμής πάνω από 255.000 επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν τη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών με τα POS ή έχουν προγραμματισμένο ραντεβού για να το κάνουν μέχρι την 30η Απριλίου, οπότε και είναι η καταληκτική προθεσμία. Πρόκειται ουσιαστικά για το 90% των επιχειρήσεων, που είναι υποχρεωμένες να «παντρέψουν» τις ταμειακές με τα POS.

Οι προθεσμίες

Το χρονοδιάγραμμα της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές προβλέπει τα εξής:

Προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως την 30η Απριλίου 2024 έχουν:

-Οι επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στην διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.

-Επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται περισσότερες.