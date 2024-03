Εντοπίστηκαν οι δύο από τους έξι αγνοούμενους που χάθηκαν νερά του λιμανιού της Βαλτιμόρης, όταν το πλοίο Dali προσέκρουσε πάνω στη γέφυρα Francis Scott Key, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 35 και 26 ετών, μέλη του συνεργείου οδοποιίας που επισκεύαζε το οδόστρωμα της γέφυρας όταν έγινε το δυστύχημα. Οι δύο σοροί βρέθηκαν μέσα σε φορτηγό. «Λίγο μετά τις 10:00, δύτες εντόπισαν κόκκινο ημιφορτηγό σε βάθος περίπου 7,6 μέτρων. Δυο θύματα της τραγωδίας είχαν παγιδευτεί μέσα στο όχημα» ανέφερε η Αστυνομία της πόλης Μέριλαντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι υπόλοιποι τέσσερις αγνοούμενοι, που θεωρούνται νεκροί, (κυρίως υπήκοοι Μεξικού και Γουατεμάλας) δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, σύμφωνα με τις Αρχές. Οι δύτες αδυνατούν να κινηθούν με ασφάλεια προς τα οχήματα που έπεσαν στο νερό, καθώς υπάρχει μεγάλη ποσότητα από συντρίμμια και μπετόν. Για να μπορέσουν να το κάνουν θα πρέπει πρώτα να απομακρυνθεί τμήμα της γέφυρας που εμποδίζει.

Τα θύματα θα μπορούσαν να είναι περισσότερα αν το πλήρωμα του πλοίου, που έχασε για κάποια ώρα τον έλεγχο της μηχανής και των συστημάτων πλοήγησης λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης, δεν είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ «αυτού του τύπου η γέφυρα (…) δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέξει μετωπική σύγκρουση με κρίσιμο πυλώνα στήριξης».

Two of the six men presumed dead in the collapse of the Francis Scott Key Bridge in Baltimore are being remembered by loved ones as devoted husbands, fathers and workers who were simply trying to improve their lot in life. https://t.co/VoE2i6KCzf

Το φορτηγό πλοίο, με μήκος 300 μέτρων δεν εγείρει κανέναν κίνδυνο, ούτε για το περιβάλλον ούτε για τους κατοίκους, μολονότι στο αμπάρια του βρίσκονται 5,6 δισεκ. λίτρα καυσίμου ντίζελ και στο κατάστρωμα μερικά εμπορευματοκιβώτια με επικίνδυνες ύλες, διαβεβαίωσε χθες (27/3) ο Πίτερ Γκοτιέ, αξιωματικός της αμερικανικής ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν το ομοσπονδιακό κράτος θα πληρώσει το σύνολο του κόστους της ανοικοδόμησης της γέφυρας, έργο που θα διαρκέσει πολύ.

Το διακύβευμα είναι πρωτίστως οικονομικό: η γέφυρα τεσσάρων λωρίδων με μήκος 2,6 χιλιομέτρων αποτελεί μέρος οδικού άξονα βορρά-νότου κρίσιμου για την οικονομία της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Προς το παρόν οι θαλάσσιες μεταφορές στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, ένατο μεγαλύτερο της χώρας βάσει της δραστηριότητας στο οποίο εργάζονται πάνω από 15.000 άνθρωποι, έχουν ανασταλεί.

JUST IN: Baltimore port worker claims the Dali cargo ship had a «severe electrical problem» just days before it crashed into the Francis Scott Key Bridge.

Container Royalty co-administrator Julie Mitchell said the ship was having issues 48 hours before the crash.

«Those two… pic.twitter.com/7RccwEz7QU

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 27, 2024