Νεκροί θεωρούνται, πλέον, οι έξι εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες στη γέφυρα Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη, η οποία κατέρρευσε όταν έπεσε πάνω της το φορτηγό πλοίο Dali. Όπως ανακοίνωσε αξιωματικός του αμερικανικού λιμενικού σώματος οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων ανεστάλησαν.

Άλλα δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά, ο ένας έφερε βαριά τραύματα και νοσηλεύτηκε για λίγο αλλά πήρε εξιτήριο και ο δεύτερος δεν έφερε καθόλου τραύματα.

«Με βάση τη διάρκεια των ερευνών που διενεργήθηκαν (…) και τη θερμοκρασία του νερού, αυτή τη στιγμή δεν εκτιμάμε πως θα βρούμε ανθρώπους ακόμη στη ζωή», εξήγησε ο αντιναύαρχος Σάνον Γκίλριδ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

“At this point, we do not believe that we’re gonna find any of these individuals still alive. … We’re going to suspend the active search and rescue efforts.”

