Οι υπόνοιες των ρωσικών υπηρεσιών ότι οι ένοπλοι δράστες που το βράδυ της Παρασκευής αιματοκύλισαν τη Μόσχα, με πυρά σε συναυλιακό χώρο, σκόπευαν να διαφύγουν από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα έχοντας αποκτήσει τους κατάλληλους συνδέσμους προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι προφανές πως γι’ αυτό που συνέβη στη Μόσχα ο Πούτιν κι άλλα αποβράσματα προσπαθούν να μεταθέσουν την ευθύνη σε κάποιον άλλο», υποστήριξε εμφανώς εκνευρισμένος ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισημαίνοντας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι «οι μέθοδοι τους είναι πάντα οι ίδιες. Τα έχουμε ξαναδεί όλα».

Έδωσε μάλιστα μερικά παραδείγματα για τη δράση του Κρεμλίνου, λέγοντας πως «έχουν υπάρξει ανατινάξεις σπιτιών, μαζικοί πυροβολισμοί και εκρήξεις», για τα οποία «πάντα κατηγορούν τους άλλους».

Ο κ. Ζελένσκι συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι οι Ρώσοι «ήρθαν στην Ουκρανία, έκαψαν τις πόλεις μας και μετά προσπάθησαν να κατηγορήσουν την Ουκρανία. Βασανίζουν και βιάζουν ανθρώπους και μετά τους κατηγορούν. Έχουν φέρει εκατοντάδες χιλιάδες τρομοκράτες τους στα ουκρανικά εδάφη και διεξάγουν πόλεμο εναντίον μας, αλλά δεν τους νοιάζει τι συμβαίνει μέσα στη χώρα τους».

«Αντί να φροντίσει τους Ρώσους πολίτες του και να τους απευθυνθεί, ο ανίκανος Πούτιν έμεινε σιωπηλός για μια μέρα, σκεπτόμενος το πώς θα συνδέσει το γεγονός με την Ουκρανία. Όλα είναι απολύτως προβλέψιμα» συνέχισε ο Ουκρανός πολιτικός, συμπληρώνοντας πως «αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι που σκοτώνουν τώρα στο ουκρανικό έδαφος θα ήταν σίγουρα αρκετές για να αποτρέψουν τους τρομοκράτες».

«Και αν οι Ρώσοι είναι πρόθυμοι να πεθάνουν ήσυχα και μην αμφισβητήσουν τις ειδικές υπηρεσίες τους, ο Πούτιν θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις για προσωπική εξουσία. Οι τρομοκράτες πρέπει πάντα να χάνουν» κατέληξε στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

What happened in Moscow yesterday is obvious, and Putin and other scums are trying to shift the blame to someone else. Their methods are always the same. We have seen it all before. There were blown-up houses, mass shootings, and explosions. And they always blame others.

They… pic.twitter.com/N6WhZujMh9

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2024