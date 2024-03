Ποιος, πώς και γιατί. Τρία καίρια ερωτήματα που αναζητούν ακόμη απαντήσεις λίγες ώρες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα σε συναυλιακό χώρο της Μόσχας που έχει ήδη αφήσει πίσω του περισσότερους από 130 νεκρούς, ενόσω σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται άλλοι 60 πολυτραυματίες – από τους συνολικά 140-150.

Τι έχει γίνει γνωστό προς το παρόν; Ότι οι ρωσικές Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών, σε βάρος των οποίων υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως διέπραξαν το μακελειό. Όπως μάλιστα συμπλήρωσε το υπουργείο Εσωτερικών πρόκειται για υπηκόους ξένων χωρών.

Ακόμη ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε να εντοπίσει και να τιμωρήσει όσους βρίσκονται πίσω από το τρομοκρατικό χτύπημα.

Όλα άρχισαν το βράδυ της Παρασκευής όταν οπλισμένοι άνδρες αποβιβάστηκαν από ένα βαν κι μπαίνοντας στον χώρο άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως.

Μάλιστα αυτόπτες μάρτυρες είδαν τους τρομοκράτες να χύνουν εύφλεκτο υγρό και να εκτοξεύουν χειροβομβίδα, από την οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά που έκαψε την οροφή του κτηρίου.

«Ο κόσμος που βρισκόταν στην αίθουσα έπεσε στο πάτωμα για να προστατευτεί από τα πυρά, για περίπου 15-20 λεπτά, αφότου άρχισαν να βγαίνουν τρέχοντας πανικόβλητοι», ανέφερε δημοσιογράφος του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ria Novosti.

Σύμφωνα με το υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απομακρύνουν περίπου 100 άτομα που είχαν καταφύγει στο υπόγειο της αίθουσας συναυλιών.

Λίγες ώρες μετά το μακελειό, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ενημέρωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση.

«Η επίθεση διαπράχθηκε στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται μεταξύ του Ισλαμικού Κράτους και των χωρών που πολεμούν το Ισλάμ», επισημάνθηκε σε δίκτυο των εξτρεμιστών

Οι ΗΠΑ διέρρευσαν ότι γνώριζαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών πως επρόκειτο να συμβεί ένα τέτοιο χτύπημα, επαληθεύοντας τον ισχυρισμό του Ισλαμικού Κράτους για την ανάληψη ευθύνης για την πολύνεκρη επίθεση.

Μάλιστα αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ρωσία είχε προειδοποιηθεί για τον κίνδυνο μιας επίθεσης. Ειδάλλως δεν θα είχε εκδοθεί ειδική οδηγία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα.

Πάντως το Κρεμλίνο εξακολουθεί να ελέγχει την αυθεντικότητα της ανάρτησης των εξτρεμιστών.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως συνέλαβε συνολικά έντεκα ύποπτους, μεταξύ αυτών τέσσερις άνδρες που διέπραξαν την επίθεση. Ρωσικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως οι άνδρες διέφυγαν από το σημείο της επίθεσης με ένα λευκό όχημα αλλά ότι συνελήφθησαν στην περιοχή Μπριάνσκ, σε απόσταση 340 χιλιομέτρων από τη Μόσχα.

Ορισμένοι από τους συλληφθέντες εμφανίζονται να ανακρίνονται στην άκρη του δρόμου σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα ρωσικά ΜΜΕ και δίκτυα στο Telegram με στενή σχέση με το Κρεμλίνο.

«Πυροβόλησα ανθρώπους», φέρεται να λέει ένας εξ αυτών με τα χέρια δεμένα και τα μαλλιά του να τραβάει ένας ανακριτής, έχοντας μια μαύρη μπότα κάτω από το πηγούνι του. Είπε πως γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1998 και ότι το όνομά του είναι Σαμσούντιν Φαρίντουν.

