Η λιτή, σχεδόν τυπική, ανακοίνωση από το ζεύγος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ για ταχεία ανάρρωση της Κέιτ Μίντλετον εν μέσω ειρήνης, αφότου είχε ανακοινώσει ότι πάσχει από καρκίνο, δημοσιεύτηκε κατά κύριο λόγο για τα Μέσα ενημέρωσης. Γι’ αυτό και ήταν τόσο μικρή σε έκταση.

Με βάση τα όσα το BBC ανέφερε σε ρεπορτάζ του το Σάββατο, όταν ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έμαθαν τα νέα φρόντισαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την πριγκίπισσα της Ουαλίας και να εκφράσουν προσωπικά τη συμπαράστασή τους σε αυτή τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που περνά.

Όπως όλος ο κόσμος άλλωστε, έτσι και οι ίδιοι, ήταν σοκαρισμένοι βλέποντας το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024