Ρωσικός πύραυλος έπληξε σήμερα βιομηχανική περιοχή στη πόλη Χάρκιβ, στη βόρεια Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άμαχοι και να τραυματισθούν τουλάχιστον άλλοι πέντε, και να προκληθεί πυρκαγιά σ’ έναν εκδοτικό οίκο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η περιοχή του Χάρκιβ, που συνορεύει με την Ρωσία στο βόρειο τμήμα της και εκτείνεται κοντά στην γραμμή του μετώπου, υφίσταται συστηματικά επιθέσεις κατά την διάρκεια της διετούς ρωσικής εισβολής. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επρόκειτο για πύραυλο κρουζ. Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στο σημείο όπου βρίσκεται ο εκδοτικός οίκος» δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Rescuers pulled out the body of the fifth victim from under the rubble in Kharkiv

The search and rescue operation continues. pic.twitter.com/1d8LOJK4cO

