Η Φινλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο. Μάλιστα, το σκανδιναβικό αυτό κράτος έχει 5,5 εκατομμύρια κατοίκους και βρίσκεται για 7η συνεχή χρονιά στην κορυφή της λίστας «World Happiness Report».

Από την άλλη πλευρά, η λιγότερο ευτυχισμένη χώρα είναι το Αφγανιστάν, στη θέση 143.

Η εν λόγω λίστα αξιολογεί πάνω από 140 χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέξανε οι μελετητές, αποκαλύπτεται πως υπάρχει μία τάση στους νεότερους ενηλίκους, κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, να βιώνουν κάτι αντίστοιχο με την «κρίση μέσης ηλικίας». Το γεγονός προκαλεί ανησυχία στους μελετητές.

Η συγκεκριμένη λίστα γίνεται κατόπιν έρευνας χρηματοδοτούμενης από τον ΟΗΕ, εδώ και 12 χρόνια. Βασίζεται σε κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα , αλλά και εκτιμήσεις ευτυχίας από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Όλα αυτά συνυπολογίζονται και δίνουν μία βαθμολογία από το μηδέν μέχρι και το δέκα, βάσει μίας μέσης βαθμολογίας σε μία περίοδο τριών ετών.

Η Φινλανδία κατέκτησε 7,74 στα 10, ενώ το Αφγανιστάν συγκέντρωσε μόνο 1,72.

Η Ελλάδα πέρυσι είχε κατακτήσει την 58η θέση, ωστόσο φέτος σημείωσε μία καθοδική πορεία. Η χώρα μας υποχώρησε στην 64η θέση και συγκέντρωσε βαθμολογία ευτυχίας 5,934 στα 10. ην ίδια στιγμή, και η Κύπρος από τη 46 η θέση που βρισκόταν το 2023, το 2024 έφτασε την 50η και με βαθμολογία 6,068.

Μεγάλη ανατροπή σημειώνεται και στη θέση των ΗΠΑ, καθώς για πρώτη φορά μένει εκτός 20αδας. Οι αναλυτές αποδίδουν την πτώση της στην έλλειψη ευημερίας που σημειώνεται στις ηλικίες κάτω των 30. Να σημειωθεί ότι φέτος για πρώτη φορά η έκθεση αναλύει τα αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία.

Μάλιστα, για αυτό και οι ΗΠΑ βρέθηκαν στην 632 θέση των πιο ευτυχισμένων χωρών του κόσμου στις νεότερες ηλικίες, ενώ μόλις στη 10η στους άνω των 60.

Μετά την ενσωμάτωση του ηλικιακού κριτηρίου, οι ερευνητές σύγκριναν και τις γενιές, για να δουν ποια είναι η πιο ευτυχισμένη. Έτσι, ανακάλυψαν ότι τα άτομα που γεννήθηκαν πριν το 1965 είναι κατά μέσο όρο πιο ευτυχισμένα από αυτά που γεννήθηκαν μετά το 1980.

Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι ευτυχία στη γενιά των millennials (γεννημένοι από το 1981 έως το 1995) μειώνεται κάθε χρόνο, ενώ στη γενιά των boomers (γεννημένοι από το 1946 έως το 1964) αυξάνεται κάθε έτος.

Οι οχτώ από τις δέκα πρώτες χώρες που εντοπίζονται στη λίστα ανήκουν στην Ευρώπη.

NEW: World Happiness Report 2024 is here! Explore the full report to understand the state of global happiness, the happiest countries in the world, and what we can learn about generational differences in wellbeing.

👉 https://t.co/BTDhl6za73 👈

🧵1/16 | #WHR2024 pic.twitter.com/kZFu6QVAZ3

— World Happiness Report (@HappinessRpt) March 20, 2024