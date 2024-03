«Αν δεν υπήρχε το κίνημα metoo θα το είχα πάρει μαζί μου στο τάφο μου». Με τα λόγια αυτά η ηθοποιός που έχει καταγγείλει γνωστό σκηνοθέτη για βιασμό εξήγησε στο δικαστήριο τη δική της διαδρομή που ακολούθησε από την πράξη για την οποία τον κατηγορεί μέχρι την ημέρα που βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη.

Η μάρτυρας μίλησε μάλιστα για τα δικά της «σκοτάδια», αναγνωρίζοντας ότι τέτοιες αξιόποινες πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται στις δικαστικές αρχές.

Ξεκινώντας να περιγράφει όσα συνέβησαν η καταγγέλλουσα είπε στο δικαστήριο ότι είχε γνωριστεί με τον σκηνοθέτη στο πλαίσιο της δουλειάς και πως εκείνο το βράδυ είχαν βγει οι δυο τους για φαγητό προτού στη συνέχεια βρουν μια κοινή τους παρέα σε άλλο μαγαζί.

«Λίγο μετά την ονομαστική μας εορτή μού είπε να δειπνήσουμε και μετά να πάμε στο Ακρωτήρι να βρούμε την κοινή μας παρέα. Εγώ πήγα γιατί είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη μου και θεωρούσα ότι ίσως μου έκανε κάποια επαγγελματική πρόταση. Πήραμε δυο μπουκάλια κρασί κι άρχισα να νιώθω μια πρωτόγνωρη ζαλάδα που δεν είχα ξανανιώσει και ζήτησα να φύγουμε. Έκτοτε η πρώτη εικόνα που έχω είναι στο αμάξι του να είναι από πάνω μου, να ασκεί γενετήσια πράξη χωρίς καμία συναίνεση. Αυθορμήτως άρχισα να ουρλιάζω και να κλωτσάω, έντρομη, κλαίγοντας. Εκείνος δεν σταμάτησε και συνέχισε. Κάποια στιγμή αναγκάστηκε να σηκωθεί από πάνω μου επειδή ήμουν παρά πολύ έντονη» περιέγραψε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πού βρισκόσασταν;

Μάρτυρας: Ήταν σκοτεινά, θυμάμαι μόνο σαν εικόνα το Allou Fun Park. Νομίζω ήταν πάρκινγκ. Ήταν σκοτάδι, φοβόμουν κι εκείνος ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να με πάει σε κάποιον δικό μου. Μόνο σ’ εκείνον μπορούσα να απευθυνθώ, ήμουν στην ανάγκη του. Τον παρακάλεσα να με πάει στο Ακρωτήρι. Σε όλη τη διαδρομή τού ούρλιαζα. Με άφησε κι έφυγε. Έμεινα για λίγο έξω από το μαγαζί να ηρεμήσω. Βρήκα μια φίλη μου και της είπα έπειτα από λίγο να φύγουμε. Δεν ήθελα να ξέρει κανείς τι έχει συμβεί, ένιωθα τεράστια ντροπή. Της είπα ότι είχα πιει λίγο παραπάνω και να φύγουμε.

Όπως υποστήριξε, το επόμενο πρωί δέχθηκε μήνυμα από τον φίλο του σκηνοθέτη, σεναριογράφο, σχετικά με το αν θα πάει στην αστυνομία. «Του είπα πως όχι και να μη με ενοχλήσει ξανά. Έκτοτε δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ είχα πει σε κάποιες κοπέλες να τον προσέχουν. Αν δεν υπήρχε το κίνημα me too, αυτό θα το είχα πάρει στον τάφο μου. Όταν έγινε το me too, περίμενα να ακούσω το όνομα του. Δεν το άκουσα, αλλά όταν είδα τη Γεωργία Μπίκα να καταγγέλλει τον βιασμό της, είπα ότι θα το κάνω κι εγώ, αφού μπορεί ένα τόσο νεαρό κορίτσι».

Η μάρτυρας είπε ότι δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει αν της έριξε κάτι στο ποτό ο κατηγορούμενος, αλλά σημείωσε πως δεν το θεωρεί «απίθανο».

Εισαγγελέας: Γιατί δεν πήγατε σπίτι;

Μάρτυρας: Γιατί ήθελα κάποιο οικείο πρόσωπο. Θα ήμουν μόνη, αν του έλεγα να με πάει σπίτι. Στον πανικό μου φοβόμουν.

Εισαγγελέας: Μετά από μια αποτρόπαια πράξη το μόνο που δε θες είναι να δεις τον άνθρωπο που στο προκάλεσε.

Μάρτυρας: Εγώ ούρλιαζα συνέχεια, φοβόμουν ότι με την ένταση μου θα μου σκάσει και κάνα σκαμπίλι.

Εισαγγελέας: Είπατε πριν ότι θα παίρνατε στον τάφο σας την ιστορία αυτή. Τελικά τι άλλαξε;

Μάρτυρας: Είναι πολύ δύσκολο. Αυτά πρέπει να καταγγέλλονται, έχω περάσει από πολλά σκοτάδια.