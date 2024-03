Αν κάτι σου ζητάει το τένις, είναι αφοσίωση, πάθος και χρόνο. Χρόνο για να χαρείς και να παθιαστείς με όλες τις συγκινήσεις που σου χαρίζει το άθλημα. Και δεν χρειάζεται να το ξεκινήσεις από τα 4, όπως ο Τσιτσιπάς, μπορείς ανά πάσα στιγμή να πιάσεις τη ρακέτα και να μπεις σε ένα γήπεδο. Ούτε χρειάζεται να είσαι ειδήμων του αθλήματος και να ξέρεις τι συνέβη από το 1877 μέχρι σήμερα, στο πρώτο και σπουδαιότερο από τότε τουρνουά τένις του κόσμου. Το Wimbledon άλλωστε πέρα του ότι είναι ένα από τα τέσσερα Grande Slam, έχει φιλοξενήσει τον αγώνα με τη μεγαλύτερη διάρκεια στην καταγεγραμμένη ιστορία του αθλήματος: 11 ώρες και 5 λεπτά, το 2010, μεταξύ του νικητή Αμερικανού Τζον Ίσνερ και του Γάλλου Νικολά Μαχού. Πώς να τον ξεχάσεις αυτόν τον μαραθώνιο;

Απλά για κάθε τενίστα, ανεξαρτήτου επιπέδου, η χαρά είναι η ίδια και ξεκινάει τη στιγμή που κάνεις το πρώτο σερβίς (ή το δέχεσαι). Μετά ξεκινάει το πάρτι: forehand, backhand, βόλεϊ, half-volley, overhead smash, drop shot, lob, you name it, που λένε και στο νησί. Ναι, αυτό που έκανε το άθλημα παγκόσμια επιτυχία με λάτρεις σε κάθε χώρα, όπως και στη χώρα μας. Στην Ελλάδα που δεν άργησε να μπει στο παιχνίδι, αν σκεφτεί κανείς ότι το «Lawn Tennis Club Αθηνών» ιδρύθηκε το 1895, έχοντας ήδη μία δεκαετία να παίζεται σε ιδιωτικά γήπεδα.

Και ερχόμαστε στο σήμερα, έρχεται η δική σου ώρα που ξεκινάς τένις. Έρχεται η ώρα που αλλάζεις επίπεδο. Έρχεται η ώρα που συμμετέχεις σε φιλικά ή μη τουρνουά. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ήδη τον εξοπλισμό σου, μέσα στον οποίο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι η (σωστή) ρακέτα. Είναι το «όπλο» σου για να κερδίσεις τη μάχη, ήτοι σετ και παιχνίδια. Σε αυτή τη νίκη, μπορείς πλέον να πας έχοντας στο χέρι σου τη νέα Blade v9.

Οι ρακέτες Blade της Wilson, με δύο δεκαετίες παρουσίας στα γήπεδα, αποτελούν την αγαπημένη επιλογή παικτών του Top 100 και στα δύο tours: των juniors, αλλά και των ερασιτεχνών που δεν χάνουν ευκαιρία να παίξουν το παιχνίδι τους.

Η ένατη έκδοση της δημοφιλούς ρακέτας, ακολουθεί την κληρονομία των προγενέστερων, προσφέροντας την ιδανική αίσθηση, τη σταθερότητα και τον απόλυτο έλεγχο. Η νέα γενιά απλά έρχεται να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τα ήδη εξαιρετικά χαρακτηριστικά, γιατί ο σκοπός όλων είναι να μην σταματάμε ποτέ να γίνουμε η καλύτερη έκδοση του εαυτού μας, σωστά;

Έτσι και η Blade v9 κατάφερε να αυξήσει τη σταθερότητα του πλαισίου, για μία πιο αξιόπιστη απόκριση και αίσθηση της μπάλας, κάνοντας τον τενίστα να αισθάνεται ακόμα πιο σίγουρος για τα χτυπήματά του. Αυτό το οφείλει στη νέα τεχνολογία StableFeel, που δίνει στη Blade μια πιο «δεμένη» αίσθηση, ενισχύοντας την αντίσταση του σκελετού, χωρίς να θυσιάζει την άνεση. Σε αυτό, προσθέστε και το μοτίβο χορδών που προσφέρει μεγαλύτερη ικανότητα σε δύναμη και spin-friendly χτυπήματα.

Βλέποντας τη νέα ρακέτα, συναντάμε τον αγαπημένο συνδυασμό γραφίτη και βασάλτη που βελτιώνει την αίσθηση της μπάλας, αλλά και την τεχνολογία FortyFive που αυξάνει την ευελιξία χωρίς να ρισκάρεται η σταθερότητα. Και τα καλά νέα δεν σταματάνε εκεί. Η καινοτομία DirectConnect εφαρμόζεται και στη v9, με μια λαβή από ανθρακονήματα που συνδέεται με το Butt Cap για ακόμα καλύτερη αίσθηση. Ο νέος σχεδιασμός στα προστατευτικά και τις ροδέλες (bumpers & grommets) τα κάνει πιο ανθεκτικά και με καλύτερη εφαρμογή. Επιπλέον, η νέα τεχνολογία Click&Go, σου επιτρέπει να τα αντικαθιστάς με ευκολία, δίνοντας μεγαλύτερη διάρκεια στη ζωή της ρακέτας.

Όσο για το δυναμικό ματ φινίρισμα Emerald Night Green, για τους έχοντες μία Wilson Blade είναι μια γνώριμη αγαπημένη απόχρωση, συνδυάζεται με πορτοκαλί πινελιές και ένα neon κόκκινο W που θα λατρέψεις. Οπότε ήρθε η ώρα να πας να δεις από κοντά τη νέα σου σύμμαχο στα γήπεδα, να την πιάσεις στο χέρι και να αισθανθείς όλη τη δύναμη που κρύβεται και περιμένει να την ανακαλύψεις.

Η Wilson Blade v9 αποτελεί αγαπημένη επιλογή παικτών του ΤΟP 100 ATP (στα tours των juniors και των φανατικών ερασιτεχνών) και θα γίνει και η δική σου.