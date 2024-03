Την τελευταία του πνοή άφησε τη Δευτέρα 11/3, ο άνδρας με το «σιδερένιο πνεύμονα», Πολ Αλεξάντερ, σε ηλικία 78 ετών.

Ο άνδρας έζησε για πάνω από 70 ετών, αφότου τον άφησε παράλυτο η πολιομυελίτιδα, μόλις στα 6 έτη της ζωής του. Την είδηση επιβεβαίωσε φορέας που είχε αναλάβει την υγειονομική του περίθαλψη από το Ντάλας του Τέξας.

Man dies after living in 'iron lung' for more than 70 years

— Sky News (@SkyNews) March 13, 2024