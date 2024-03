Η ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ή μικρής πίστας όπως λέγεται πια ολοκληρώθηκε με δύο μετάλλια. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κατέκτησε το χρυσό στο μήκος, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο βάθρο του επί κοντώ.

Δυο μετάλλια με τεράστια αξία για διαφορετικούς λόγους. Από την μία ο Μίλτος Τεντόγλου, ακόμα και σε μια μέτρια για εκείνον ημέρα κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Με αυτόν τον τρόπο έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αυτό όμως ήταν το λιγότερο για τον τρομερό αθλητή του Γιώργου Πομάσκι.

Λίγο μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου επιβεβαίωσε τη διαφορετικότητά του από τους άλλους αθλητές. «Ο αγώνας μου ήταν χάλια, ούτε στον χειρότερό μου εχθρό να κάνει τελικό το πρωί. Ό,τι χειρότερο. Πολύ δύσκολο, δεν είχα καμία όρεξη πραγματικά. Προσπαθούσα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στα άλματά μου, αλλά δεν έβγαινε η επίδοση με τίποτα. Ήταν χαμηλά οκτάρια, εντάξει. Πολύ κακός αγώνας», είπε αρχικά αφήνοντας σε φανερή αμηχανία τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ.

Κάτι απόλυτα δικαιολογημένο από τη στιγμή που δεν ακούς συχνά κάποιον να μιλά έτσι μετά την κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου. Ο Μίλτος Τεντόγλου, όμως, δεν έμεινε μόνο εκεί. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους λόγους που έφτασε στη νίκη.

«Εγώ έχω ξανακερδίσει αυτόν τον αγώνα. Τα άλλα παιδιά εδώ δεν το έχουν ξανακερδίσει. Είναι νέοι αθλητές, είναι πιο πεινασμένοι από μένα. Εγώ πρέπει να βρω μία όρεξη, γιατί το έχω ξανακάνει, τα έχω κερδίσει όλα. Κι είναι δύσκολο να βρεις αυτή την όρεξη πολλές φορές και ειδικά όταν είναι έτσι πρωί. Ένιωθα ότι είμαι σε Πανελλήνιο, σε Βαλκανικό, ήταν πολύ περίεργος αγώνας, δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου εγώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης όλων των εποχών δεν σταμάτησε όμως εκεί. Στη μεικτή ζώνη φρόντισε να τα βάλει με την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ο λόγος; Οι αλλαγές που θέλει να φέρει στο μήκος καταργώντας ουσιαστικά την βαλβίδα.

Όταν ρωτήθηκε για αυτό δεν κρύφτηκε. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν να μετρούν τα άλματα από το σημείο που πηδάμε. Έτσι το αγώνισμα χάνει τη δυσκολία του. Όλοι μπορούν να πηδήξουν απλά μήκος, αλλά η προσέγγιση και το πάτημα είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό θέλουν να τον αφαιρέσουν. Αν περάσει αυτή η αλλαγή, θα σταματήσω το μήκος και θα κάνω τριπλούν» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του.

«Είμαι ο χρυσός Ολυμπιονίκης και ο Παγκόσμιος πρωταθλητής και είναι σαν να μη μετρά καθόλου η άποψή μου» συνέχισε ρίχνοντας ξεκάθαρα τα βέλη του σε όσους παίρνουν τις αποφάσεις.

“No, we’re not listened to. I’m the Olympic and world champion and it’s like my opinion doesn’t even matter.”

Miltiádis Tentóglou says World Athletics don’t respect athletes and that the governing body haven’t listened to them 💬

The now double world indoor long jump champion… pic.twitter.com/VPpR0gcxwb

— AW (@AthleticsWeekly) March 2, 2024