Καθώς οι πλατφόρμες streaming επενδύουν όλο και περισσότερο σε νέο περιεχόμενο, προσθέτοντας νέες σειρές κάθε εβδομάδα, θέλει πολύ «ξεσκόνισμα» για να ξεχωρίσεις την ήρα απ’ το σιτάρι. Γι’ αυτό και για άλλη μια φορά, κάναμε τη δύσκολη δουλειά και ξεχωρίσαμε ό,τι καλύτερο παίζει εκεί έξω. Εσείς απλά πατήστε το play.

Shogun

Οι βιβλιοφάγοι κάποιας ηλικίας γνωρίζουν καλά το επικό μυθιστόρημα του James Clavell του 1975, ένα έπος πάνω-κάτω χιλίων σελίδων που αφηγείται μια μακροχρόνια πάλη για τη νομή της εξουσίας στην Ιαπωνία του 1600. Άλλοι ενδεχομένως δεν διάβασαν ποτέ το μυθιστόρημα, τρομάζοντας από τον όγκο του, αλλά παρακολούθησαν την πρώτη τηλεοπτική μεταφορά του με πρωταγωνιστές τους Richard Chamberlain, Toshiro Mifune και Yoko Shimada, η οποία γυρίστηκε 44 χρόνια πριν.

Προτού συμπληρωθεί μισός αιώνας από τότε, το συζυγικό δίδυμο των Justin Marks και Rachel Kondo αναδιηγείται την επική αυτή ιστορία του «Shogun» με περίσσια τόλμη, φρεσκάδα αλλά και σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα. Με ένα πολύ δυνατό πρωταγωνιστικό τρίδυμο, τους Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis και Anna Sawai, οι Kondo και Marks εξισορροπούν την δυτική έξωθεν ματιά και τον ευρωκεντρισμό που χαρακτήριζε την σειρά του ’80, παραδίδοντας μια κατά πολύ βελτιωμένη έκδοση μιας ήδη αγαπημένης από πολλούς ιστορίας και μιας κλασικής σειράς.

Η υπόθεση φέρνει κοντά δύο απίθανες φιγούρες: έναν ευφυή αλλά απειλούμενο Ιάπωνα φεουδάρχη και έναν Βρετανό θαλασσοπόρο, του οποίου το πλοίο ξεβράστηκε στις ακτές της Άπω Ανατολής. Οι δύο τους έχουν κάτι κοινό: ο καθένας τους ξέρει πολύ καλά πώς να αφουγκράζεται τις κοινωνικές συνθήκες και να επιβιώνει.

Τα πρώτα δύο επεισόδια αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μία από τις καλύτερες σειρές της χρονιάς, ενώ ήδη οι πρώτες κριτικές είναι διθυραμβικές.

Τα πρώτα δύο επεισόδια του «Shogun» είναι διαθέσιμα στο Disney+, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ επεισόδια θα κυκλοφορούν εβδομαδιαία, κάθε Τρίτη, μέχρι το φινάλε στις 23 Απριλίου.

Elsbeth

Μετά τις πολύ αγαπημένες και βραβευμένες με Emmy σειρές «The Good Wife» και «The Good Fight», ο Robert και η Michelle King επιστρέφουν με άλλο ένα καλογραμμένο και πολλά υποσχόμενο legal drama. Πνευματώδης, ολίγον τι αλλόκοτη αλλά και με άφθονο χιούμορ, η νέα τους σειρά διαδραματίζεται στη σύγχρονη «πόλη των πόλεων», την μοναδική Νέα Υόρκη, η οποίο γίνεται το νέο πεδίο δράσης της φαινομενικά αφηρημένης αλλά διαβολικά ικανής κοκκινομάλλας δικηγόρου Elsbeth Tascioni της ιδιοφυούς και βραβευμένης με Emmy για αυτόν ακριβώς τον ρόλο Carrie Preston.

Μετά από 30 χρόνια στο Σικάγο, η Elsbeth Tascioni μετακομίζει στο Μεγάλο Μήλο για να γίνει εξωτερικός παρατηρητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε να διασφαλίσει ότι η Αστυνομία της Νέας Υόρκης λειτουργεί κατά γράμμα. Αντιμέτωπη με μια μήνυση για παράνομες συλλήψεις, η αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν ενθουσιάζεται από την παρουσία της.

Δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχετε δει το «The Good Wife», που ουσιαστικά μάς σύστησε την Elsbeth, προκειμένου να παρακολουθήσετε την νέα αυτή σειρά. Σίγουρα όμως βοηθάει στο να καταλάβετε λίγο παραπάνω τον ιδιαίτερο αυτό χαρακτήρα που αποτελεί την αφηγηματική μηχανή της σειράς.

Η σειρά «Elsbeth» κάνει πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική στο Cosmote TV 01/03 στις 22:00.

The Walking Dead: The Ones Who Live

Εμπνευσμένη από τη διάσημη σειρά κόμικς του Robert Kirkman, όταν έκανε το ντεμπούτο της το 2010, η σειρά «The Walking Dead» εισήγαγε το κοινό στον μετα-αποκαλυπτικό κόσμο του σερίφη Rick Grimes (Andrew Lincoln), της Michonne (Danai Gurira), του Daryl Dixon (Norman Reedus), του Glenn (Steven Yeun), της Maggie (Lauren Cohan) και των άλλων επιζώντων, καθώς προσπαθούσαν να κρατήσουν ζωντανή την ανθρωπότητα και τον πολιτισμό σε μια τρομακτική πραγματικότητα ζωντανών νεκρών.

Το κοινό εθίστηκε. Πέντε spinoffs έχουν γυριστεί από την πρεμιέρα της πρωτότυπης σειράς και όλα συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην εξέλιξη της ιστορίας, προετοιμάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για την πιο πρόσφατη -και ίσως το πιο αναμενόμενο – spinoff μέχρι σήμερα, το «The Walking Dead: The Ones Who Live».

Οι Andrew Lincoln και Danai Gurira επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Rick Grimes και Michonne. Το «The Ones Who Live» πιάνει την ιστορία τους από εκεί που την άφησε, αποκαλύπτοντας τι συνέβη στο αγαπημένο όλων ζευγάρι. Τώρα αν όλα αυτά δεν έχετε παρακολουθήσει τη σειρά ή αν, όπως εκατομμύρια θεατές, σταματήσατε να την παρακολουθείτε κάποια στιγμή πριν ολοκληρωθεί η 11η και τελευταία σεζόν του τον Νοέμβριο του 2022, ίσως χρειαστείτε ένα μικρό φρεσκάρισμα για να παρακολουθήσετε το «The Ones Who Live», το οποίο βουτάει στην ορμητική ιστορία του χωρίς πολλές αναδρομές ή επεξηγηματικούς μονολόγους για να βάλει τους θεατές στο κλίμα.

Το «The Walking Dead: The Ones Who Live» προβάλλεται από το Cosmote TV.

American Conspiracy: The Octopus Murders

Σε σκηνοθεσία Zachary Treitz («Frances Ha»), η νέα αυτή μίνι true crime σειρά ντοκιμαντέρ επιχειρεί να ξετυλίξει μία από τις μεγαλύτερες θεωρίες συνομωσίας της σχετικά πρόσφατης αμερικανικής ιστορίας. Αφηγείται την αληθινή ιστορία του δημοσιογράφου Danny Casolaro, ο οποίος το 1991 βρέθηκε νεκρός σε μια μπανιέρα ξενοδοχείου ενώ εργαζόταν σε ένα ρεπορτάζ στη Δυτική Βιρτζίνια.

Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία αλλά πολλοί άνθρωποι ήταν πεπεισμένοι ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Το ομώνυμο «Χταπόδι», το οποίο ο Casolaro είχε στο ερευνητικό του στόχαστρο, φέρεται να ήταν μια κρυφή οργάνωση τα πλοκάμια της οποίας απλώνονταν σε όλες τις γωνιές του αμερικανικού κατεστημένου. Σκαλίζοντας τις υποθέσεις της οργάνωσης λοιπόν, ο άτυχος δημοσιογράφος βρέθηκε νεκρός κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο σκηνοθέτης Zachary Treitz προσεγγίζει κάθε στοιχείο αυτής της διεστραμμένης ιστορίας με αρκετό σκεπτικισμό, ενώ ταυτόχρονα την αφηγείται μέσα από τα μάτια ενός άλλου δημοσιογράφου, ο οποίος ρίχνεται πρόθυμα στην έρευνα γύρω από τον θάνατο του συναδέλφου του, αποκτώντας εμμονή με την υπόθεση Casolaro.

Το «American Conspiracy: The Octopus Murders» είναι διαθέσιμο στο Netflix.