Ισραηλινός πύραυλος στοχοθέτησε σήμερα ένα φορτηγό στη Συρία σκοτώνοντας δύο μέλη της υποστηριζόμενης από το Ιράν λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, όπως έγινε γνωστό από το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο καταγράφει τη βία στη Συρία, πρόσθεσε ότι το πλήγμα σημειώθηκε κοντά στο σύνορο Συρίας-Λιβάνου.

Two members of the terrorist Hezbollah militia were killed as a result of being targeted by an Israeli air strike inside Syria near the border with Lebanon. pic.twitter.com/Q7Z64JX7cH

— Alaa Pasha (@Alaa2pasha) February 25, 2024