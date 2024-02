Φίλοι του Ρώσου μπλόγκερ Αντρέι Μορόζοφ, που είχε πολεμήσει στις γραμμές των αυτονομιστών του Λουχάνσκ και στη συνέχεια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία από το 2014, ανακοίνωσαν ότι αυτοκτόνησε. Πριν γίνει γνωστή η είδηση για τον θάνατό του, ο Ρώσος στρατιωτικός έγραψε στο Telegram ότι ο ρωσικός στρατός είχε μεγάλες απώλειες κατά την κατάληψη της Αβντίιβκα, που θα μπορούσαν να φθάσουν τους 16.000 νεκρούς. Όπως ο ίδιος έγραψε, η στρατιωτική διοίκηση τον υποχρέωσε να «κατεβάσει» την ανάρτηση.

Ο επιλοχίας Μορόζοφ, που είχε υπηρετήσει ως επιλοχίας σε στρατιωτικές μονάδες της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας» του Ντονέτσκ, αυτοκτόνησε εξαιτίας του εκφοβισμού που υπέστη από τους επίσημους Ρώσους προπαγανδιστές.

Την αυτοκτονία του «Μουρζ», όπως ήταν το υποκοριστικό του, επιβεβαίωσαν μπλόγκερ καναλιών, καθώς και η σύζυγός του καταδικασθέντα για «εξτρεμιστική δραστηριότητα» πρώην αξιωματικού της ρωσικής FSB Ιγκορ Στρελκόφ, Μιροσλάβα Ρεγκίνσκαγια και ο δικηγόρος Μαξίμ Πάσκοφ.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές.

Οι τελευταίες του αναρτήσεις στο κανάλι του στο Telegram -όπου είχε περισσότερους από 100.000 ακολούθους- ήταν ένα σημείωμα και η διαθήκη του, όπως επίσης και η επιστολή που απηύθυνε στον κύριο στρατιωτικό εισαγγελέ. Στην επιστολή αναφέρει ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη πυρομαχικών, μεγάλες απώλειες, μη αντικατάσταση στρατιωτικών, ελλείψεις σε ιατρική περίθαλψη στα τμήματα του, αμέλεια και αδιαφάνεια της στρατιωτικής ηγεσίας.

Πριν από αυτό, ο Μαρόζοφ σε ανάρτηση του έγραψε ότι η κατάληψη της πόλης Αβντίιβκα της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα 16.000 νεκρούς και περίπου 300 κατεστραμμένα τεθωρακισμένα

Στη συνέχεια, αρκετοί Ρώσοι προπαγανδιστές άσκησαν κριτική στον Μορόζοφ. Ένας από αυτούς χαρακτήρισε την ανάρτησή του «άλλη μια ηττοπαθή κραυγή, η οποία μοιάζει με συκοφαντία κατά του ρωσικού υπουργείου Άμυνας».

Σύμφωνα με τον Μορόζοφ, η εντολή για την απομάκρυνση από τη θέση του δόθηκε υπό την πίεση των συνεργατών του τηλεπαρουσιαστή της ρωσικής τηλεόρασης Βλαντιμίρ Σολοβιόφ, ο οποίος τον είχε εκφοβίσει. Αναφερόμενος σ’ αυτούς έγραψε ότι «είναι τσαντισμένοι για να έρθουν και να τραβήξουν οι ίδιοι τη σκανδάλη. Λοιπόν, θα το κάνω εγώ ο ίδιος. Θα αυτοκτονήσω αν δεν τολμήσει κανείς να ασχοληθεί με αυτό το ασήμαντο θέμα. Και τότε θα σας δοθούν άρματα μάχης και ελικόπτερα».

