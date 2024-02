Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου με φορτηγό, νωρίτερα σήμερα, στην επαρχία Κεμπιλί της νοτιοδυτικής Τυνησίας.

Νεκροί είναι επτά επιβαίνοντες στο ενοικιαζόμενο όχημα και ένας περαστικός, σύμφωνα με το τυνησιακό πρακτορείο ειδήσεων TAP.

#Tunisia: 8 people died & 4 others were injured, incl. 1 seriously, in a road accident in #Gharib, between #Kebili & #Gabes, following a collision between a shared taxi (louage) & a large truck, killing all 7 passengers of the louage & an #African national passing by. #TAP_En pic.twitter.com/hF76kDFVki

