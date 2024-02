Ένα ανθρώπινο πόδι βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στις ράγες του μετρό της Νέας Υόρκης και η αστυνομία της μεγαλούπολης έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει το πτώμα στο οποίο ανήκει το μακάβριο εύρημα.

Γύρω στο μεσημέρι του Σαββάτου, 17/02, αστυνομικοί δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα που ανέφερε ότι υπήρχαν ανθρώπινα «λείψανα» πλάι στις ράγες της γραμμής 4, στην περιοχή του Μπρονξ. Φτάνοντας στο σημείο είδαν ένα πόδι, ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Human Leg Found on Bronx Subway Tracks

Mystery of How Human Remains Ended Up on Subway Tracks

BRONX – Police are investigating the mystery of how a human leg ended up on subway tracks in the Bronx.

See More…https://t.co/snKMpKexn5#bodypartsfound #mta #subway… pic.twitter.com/JfGYES3w3c

— Bronx Voice (@Bronxvoice1) February 20, 2024