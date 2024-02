Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην πολιτεία Ογκούν της νοτιοδυτικής Νιγηρίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Αμπεόκουτα με το λιμάνι του Λάγκος.

9 confirmed dead, 7 injured as bus, truck collide on Lagos-Abeokuta expressway https://t.co/dch4Tkfmqj via @NewsExpressNgr

— News Express Nigeria (@NewsExpressNgr) February 20, 2024