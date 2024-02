Η Γαλλία απαιτεί τη διεξαγωγή «ανεξάρτητης και εις βάθος» έρευνας για τον θάνατο στη φυλακή του Ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, για τον οποίο καθιστά πλήρως υπεύθυνες τις ρωσικές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Η Γαλλία καθιστά τις ρωσικές αρχές πλήρως υπεύθυνες για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, οι συνθήκες κράτησης του οποίου είχαν σε μεγάλο βαθμό επιδεινωθεί μετά τη μεταφορά του σε σωφρονιστική αποικία και απαιτεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη και εις βάθος έρευνα για τον θάνατό του», γράφει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ.

Ο αντιπολιτευόμενος και υπ΄αριθμόν ένα αντίπαλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πέθανε την περασμένη Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 47 ετών σε φυλακή στην Αρκτική, όπου εξέτιε ποινή 19 ετών μετά την επιστροφή του στη Ρωσία στις αρχές του 2021, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.

❝Alexei #Navalny showed us through his courage that #Russia is not Putin and #Putin is not Russia.

At the @EUCouncil, we expressed our condolences and support to Yulia, his wife. She is continuing her husband’s fight.❞ https://t.co/FO9N4WbX1U

— France Diplomacy 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo_EN) February 20, 2024